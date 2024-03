Sidaction : où en est l'épidémie de VIH ?

L'ESSENTIEL En France, 5.000 personnes environ ont découvert leur séropositivité au VIH en 2022.

8 % des découvertes de séropositivité se font à un stade avancé de l’infection.

On estime par ailleurs que 24.000 personnes résidant en France ignorent leur séroposivité.

A l’occasion du Sidaction qui se déroule ce week-end, l’association de lutte contre le VIH porteuse du même nom, présente dans un communiqué de presse les derniers chiffres dont elle dispose concernant cette infection.

VIH : où en est l'épidémie en France ?

En France, 5.000 personnes environ ont découvert leur séropositivité au VIH en 2022, dont 14 % sont des jeunes de moins de 25 ans et dont 22 % sont des séniors de 50 ans et plus.



"28 % des découvertes de séropositivité se font à un stade avancé de l’infection, ce qui empêche une mise sous traitements précoce", précise l’organisation à but non lucratif.



"Dans un contexte d’augmentation régulière depuis plusieurs années de l’activité de dépistage du VIH, la diminution observée entre 2019 et 2020 (–13 %) a désormais été totalement rattrapée en 2022", complètent cependant les militants.

VIH : où en est l'épidémie dans le monde ?

Continuons par les données internationales. En 2023, 39 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde, dont 1,5 million d’enfants. 53 % de l’ensemble des personnes vivant avec le VIH sont des femmes et des filles.



"Parce que 630.000 personnes sont mortes de maladies liées au sida dans le monde et qu’une personne sur quatre n’a pas accès aux traitements, la recherche doit encore se poursuivre vers un vaccin et vers un traitement permettant de contrôler définitivement le virus", estime le Sidaction.



"Aujourd’hui encore, vivre avec le VIH demeure une réalité très stigmatisante pour les personnes nouvellement contaminées ou vivant avec le virus depuis plus longtemps. En 2023, un tiers des Français ont déclaré qu’il serait mal à l’aise à l’idée de partir en vacances ou de travailler avec une personne séropositive", déplore l’association.

VIH : quels sont les traitements disponibles ?

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est l’agent pathogène qui provoque une infection chronique évoluant vers le sida en l’absence de traitement.

Les traitements actuellement utilisés s'attaquent directement au virus : il s'agit des antirétroviraux. "Ces médicaments empêchent le virus de se multiplier mais ne permettent pas de le déloger de toutes les cellules de l'organisme, ni de le détruire. En effet, le VIH persiste dans l'organisme en étant intégré dans l'ADN de certaines cellules. Le virus reste sous forme latente puis peut se mettre à proliférer à nouveau lors d'une interruption du traitement par exemple", précise l’Assurance Maladie.