Le tabac fait grossir du ventre

L'ESSENTIEL Le tabac augmente la quantité de graisse au niveau du ventre.

Mais il est aussi associé à un taux de graisse viscérale plus élevé.

Située autour des organes vitaux, elle augmente le risque de maladie cardiaque, de diabète et de démence.

Certaines personnes ont peur de prendre du poids en arrêtant de fumer, alors elles repoussent. Pourtant, l’arrêt de la cigarette pourrait les aider à en perdre. Des chercheurs danois révèlent que le tabagisme augmente la quantité de graisse abdominale et viscérale. Ils l’ont découvert dans une étude, dont les résultats sont parus dans la revue Addiction.

Comment comprendre les effets du tabagisme sur la graisse corporelle ?

Cette équipe du Centre NNF de recherche métabolique fondamentale de l'Université de Copenhague a utilisé des études réalisées précédemment pour identifier les gènes liés aux habitudes tabagiques et à la répartition de la graisse corporelle. Au total, cela représentait plus de deux millions de participants. Ensuite, ils ont analysé ces informations génétiques pour déterminer si les personnes possédant des gènes associés au tabagisme avaient tendance à avoir une répartition différente de la graisse corporelle. Enfin, ils ont pris en compte d’autres facteurs, comme la consommation d’alcool ou le milieu socio-économique, pour s’assurer que tout lien trouvé entre le tabagisme et la répartition de la graisse corporelle était véritablement dû au tabagisme lui-même et non à d’autres facteurs. Pour analyser leurs données, ils ont eu recours à une technique d'analyse statistique appelée randomisation mendélienne (MR) pour déterminer s’il existait une relation de cause à effet entre le tabagisme et la présence de graisse abdominale.

Tabagisme : une augmentation de la graisse abdominale et viscérale

Selon leurs conclusions, le tabagisme influence la quantité de graisse abdominale, indépendamment d’autres facteurs dont la consommation d’alcool ou le statut socio-économique. "Cette étude révèle que commencer à fumer et fumer au cours de sa vie pourrait entraîner une augmentation de la graisse abdominale, comme le montrent les mesures du rapport taille/hanche, observe Dr Germán D. Carrasquilla, auteur principal de la recherche. Dans une analyse plus approfondie, nous avons également découvert que le type de graisse qui augmente est plus probablement la graisse viscérale que celle située juste sous la peau." La graisse viscérale est celle située au fond de l’abdomen et qui entoure des organes vitaux comme le foie. Elle est associée à une augmentation du risque de maladie cardiaque, de diabète, d'accident vasculaire cérébral et de démence. Ce type de graisse corporelle est difficile à voir : une personne d’apparence mince peut avoir une quantité trop importante de graisse viscérale. Or, selon leurs conclusions, les facteurs génétiques liés au tabagisme sont davantage associés à une augmentation du tissu adipeux viscéral qu’à la graisse sous-cutanée.

Lutte contre la tabagisme : les multiples bienfaits de l’arrêt

"D'un point de vue de santé publique, ces résultats renforcent l'importance des efforts à grande échelle pour prévenir et réduire le tabagisme dans la population générale, car cela pourrait également contribuer à réduire la graisse viscérale abdominale et toutes les maladies chroniques qui y sont liées", estime le Dr Carrasquilla. Les risques liés au tabac sont donc multiples : maladie cardiovasculaire, diabète, démence, etc. Selon Santé Publique France, il est responsable d’un cas de cancer sur trois.