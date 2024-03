Vous rincer le nez avec l'eau du robinet peut être mortel

L'ESSENTIEL Des chercheurs alertent dans une nouvelle étude sur le rinçage de nez.

Lorsqu'il est fait avec de l'eau du robinet, il peut déclencher des infections mortelles.

Pour se rincer le nez, "le plus sûr est d'utiliser de l'eau bouillie, stérile ou filtrée. Si ce n'est pas possible, désinfectez l'eau avec du chlore", indiquent les scientifiques.

Les personnes qui utilisent de l'eau du robinet non stérilisée peuvent en effet contracter une infection via les amibes. Les amibes sont des êtres vivants unicellulaires classés dans le grand groupe des protozoaires. Les espèces d'amibes telles que la Naegleria fowleri et la Acanthamoeba sont très répandues dans le sol et dans de nombreuses sources d'eau.

Se rincer le nez peut entraîner des infections mortelles

En examinant 10 patients atteints d'une infection à Acanthamoeba, les scientifiques ont constaté qu’ils étaient tous immunodéprimés. Tous les participants avaient aussi procédé à un rinçage du nez avant l'infection, et au moins la moitié d'entre eux avaient pour ce faire utilisé de l'eau du robinet.

Bien qu'ils n'aient pas pu affirmer avec certitude que le rinçage nasal était la cause des infections, les chercheurs estiment que l'amibe pourrait bien avoir été transmise par ce moyen. En conséquence, les scientifiques appellent à une plus grande prudence lors des rinçages de nez, en particulier lorsqu’il est fait par des personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Comment se rincer le nez sans risque pour la santé ?

"Le plus sûr est d'utiliser de l'eau bouillie, stérile ou filtrée. Si ce n'est pas possible, désinfectez l'eau avec du chlore", indiquent-ils dans un communiqué de presse.

Selon une étude réalisée en 2023 auprès de la population américaine, 62 % des 1.004 personnes interrogées pensaient que l'eau du robinet pouvait être utilisée pour le rinçage nasal, même si elle n'était pas stérile.

Les infections à Naegleria fowleri sont rares mais le taux de mortalité de la maladie est supérieur à 97 %. Idem concernant les infections à Acanthamoeba, qui entrainent également le décès dans 82 % des cas.

Comment savoir si on est infecté après s'être rincé le nez ?

Près de 90 % des porteurs n'ont aucun symptôme. "Chez un petit nombre de personnes infectées, le parasite peut cependant pénétrer la muqueuse du côlon" indique l’institut Pasteur. "L’amibiase peut aussi entrainer de la diarrhée légère à une diarrhée douloureuse et sanglante (dysenterie avec sang et du mucus dans les selles). La destruction de la paroi intestinale peut par la suite entraîner la formation d’ulcères", ajoute le centre de recherche.



Lorsque le parasite parvient à gagner la circulation sanguine, il peut infecter le foie et donner naissance à des abcès qui, non traités, conduisent à une issue fatale. La maladie peut aussi évoluer vers d’autres complications locales, comme des abcès au niveau des poumons et, beaucoup plus rarement, au cerveau.