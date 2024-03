Les aliments gras peuvent altérer la mémoire avant une intervention chirurgicale

L'ESSENTIEL Manger gras avant une intervention chirurgicale altère la mémoire pendant plusieurs semaines.

Chez les patients âgés, deux types de mémoire sont touchés - celle contextuelle et liée à la peur -, alors que chez les jeunes il n’y a que celle liée à la peur qui est altérée.

Une alimentation riche en acides gras oméga-3 DHA suivie pendant un mois avant une intervention chirurgicale pourrait prévenir les effets néfastes de celle-ci.

C’est bien connu, manger gras n’est pas bon pour la santé. Avant une chirurgie, cela pourrait même altérer la mémoire pendant plusieurs semaines chez des patients âgés et jeunes, selon une étude publiée dans la revue Brain, Behavior, and Immunity."Une mauvais alimentation, même à court terme, surtout lorsqu'elle est consommée peu de temps avant une intervention chirurgicale, qui en elle-même provoquera une réponse inflammatoire, peut avoir des résultats néfastes, indique Ruth Barrientos, l’un des auteurs, dans un communiqué. Un régime riche en graisses peut un peu augmenter, à lui seul, l'inflammation dans le cerveau, mais si vous subissez ensuite une intervention chirurgicale qui fait la même chose, [vous pouvez souffrir d’]un problème de mémoire à plus long terme.”

U, récepteur du système immunitaire provoque les troubles de mémoire liés à la chirurgie et à l'alimentation

Lors de leur étude, les chercheurs ont nourri des rats âgés et jeunes avec un régime alimentaire riche en graisses saturées trois jours avant une intervention chirurgicale connue pour provoquer des troubles cognitifs chez les patients âgés. En parallèle, un groupe de rats dits témoins ont eu une anesthésie mais sans intervention chirurgicale. Les auteurs ont observé qu’un récepteur du système immunitaire, appelé TLR4, était responsable de l'inflammation cérébrale et des problèmes de mémoire dus à la fois à la chirurgie et au régime alimentaire. Ils ont dissocié deux types de mémoire : celle dite contextuelle, basée dans l'hippocampe, et celle de la peur, située sur l'amygdale. Les deux ont été touchées pendant au moins deux semaines chez les rats âgés qui ont mangé gras et ont subi une intervention chirurgicale.

Pour les rongeurs plus jeunes, les déficits de mémoire n’ont été observés que pour celle liée à la peur. Leur mémoire contextuelle est restée indemne. Enfin, les scientifiques ont aussi constaté que, chez les rats plus âgés, la consommation d’un régime alimentaire gras pouvait, à lui seul, provoquer des problèmes de mémoire. "La mémoire de la peur est particulièrement vulnérable aux effets du régime alimentaire”, aussi bien chez les jeunes que chez les rats plus âgés, explique Ruth Barrientos. "À l’avenir, nous espérons pouvoir mieux comprendre la vulnérabilité de l'amygdale à la mauvaise alimentation."

Mémoire : l'effet protecteur des acides gras oméga-3

Les chercheurs distinguent une alimentation riche en graisse et en aliments transformés de celle riche en acides gras oméga-3, qui peuvent au contraire avoir un effet protecteur. "Le DHA [docosahexaènoïque, un type d’acides gras oméga 3] s'est avéré très efficace pour prévenir ces changements, poursuit Ruth Barrientos. Ils pourraient constituer un traitement préventif avant une intervention chirurgicale, surtout pour les gens qui ont une mauvaise alimentation.” D’après l'équipe, une alimentation riche en acides gras oméga-3 DHA suivie pendant un mois avant une intervention chirurgicale pourrait prévenir les effets néfastes de celle-ci (et d’une mauvaise alimentation) sur la mémoire des rats âgés et jeunes.