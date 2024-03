Mutisme : et si un patch pouvait remplacer les cordes vocales des patients ?

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont élaboré un patch souple, fin et extensible, qui est à coller sur la gorge.

Avec l’aide d’un algorithme d'apprentissage automatique, il détecte les signaux générés par les mouvements des muscles du larynx et les convertit en paroles audibles.

La précision de prédiction de ce dispositif est de 94,68 %.

La voix est un élément essentiel qui sous-tend les interactions sociales. En effet, l’ensemble des sons produits par les vibrations des cordes vocales sert de mélodie à notre discours et imprègne nos pensées articulées d'expression, d'émotion, d'intention et d'humeur. Problème : les personnes souffrant de troubles de la voix, y compris celles qui présentent une pathologie des cordes vocales ou qui se remettent d'une opération du cancer du larynx, ont souvent du mal à parler, voire n'y parviennent pas. Cependant, cela pourrait bientôt changer.

Un patch à coller sur la gorge détecte les signaux générés par les mouvements des muscles du larynx

Récemment, des scientifiques de l’université de Californie à Los Angeles (États-Unis) ont développé un dispositif souple, fin, ayant une stabilité contre la transpiration et extensible. Cet outil, qui est semblable à un patch et à coller sur la gorge, pourrait aider les personnes muettes à retrouver leur fonction vocale. Relié à une intelligence artificielle, plus précisément à un algorithme d'apprentissage automatique, il est capable de détecter et d’interpréter les signaux générés par les mouvements des muscles du larynx d'un patient pour ensuite les traduire et les convertir en paroles audibles. Selon l’équipe, les composants du patch contiennent chacun deux couches : une couche de silicone biocompatible, le polydiméthylsiloxane (PDMS), aux propriétés élastiques, et une couche d'induction magnétique constituée de bobines d'induction en cuivre. "Entre les deux composants, une cinquième couche contenant du PDMS mélangé à des micro-aimants génère un champ magnétique."

Une précision de près de 95 %

Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue Nature Communications, les chercheurs ont voulu tester ce dispositif. Pour cela, ils ont recruté huit adultes en bonne santé. Ils ont recueilli des données sur les mouvements des muscles laryngés et ont utilisé un algorithme d'apprentissage automatique pour associer les signaux obtenus à certains mots. Les participants ont dû prononcer plusieurs phrases à voix haute et sans voix. Par exemple, "Bonjour Rachel, comment vas-tu aujourd'hui ?" ou "Je t'aime !". Les résultats ont montré que le patch était que la précision de prédiction du patch était de 94,68 %.

"Ce nouveau dispositif constitue une option portable et non invasive capable d'aider les patients à communiquer pendant la période précédant le traitement et pendant la période de récupération suivant le traitement des troubles de la voix", a déclaré Jun Chen, qui a mis au point le dispositif. À l'avenir, l'équipe prévoit de continuer à élargir le vocabulaire de l'appareil grâce à l'apprentissage automatique et de le tester sur des adultes souffrant de troubles de la voix.