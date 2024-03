Les hommes et les femmes ont-ils vraiment des besoins nutritionnels différents ?

L'ESSENTIEL Les besoins caloriques sont différents entre les femmes et les hommes.

Mais le sexe n’est pas le seul élément à prendre en compte, la masse musculaire et les hormones sont aussi très importantes.

Au quotidien, l’idéal est de manger équilibré pour couvrir ses besoins.

Chaque jour, la quantité de calories dont un adulte actif a besoin se situe entre 2.200 et 2.600 calories pour un homme et 1.800 à 2.000 calories pour une femme, selon le Manuel MSD. Mais pourquoi une telle différence ? N’est-elle valable que pour le nombre de calories ? Sereen Zawahri Krasuna, diététicienne, répond à ces questions dans un article de la Cleveland Clinic.

Des besoins nutritionnels différents en fonction du sexe

“Pour certaines personnes, votre sexe peut être utilisé comme l’un des nombreux éléments à prendre en compte, mais il ne s’agit pas nécessairement d’un reflet précis de vos besoins nutritionnels individuels, explique Sereen Zawahri Krasuna. Ce n’est pas si simple. Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte.”

Au niveau des vitamines et des minéraux, les besoins changent en fonction du sexe :

Vitamine A : 900 microgrammes (μg) pour les hommes de 19 à 50 ans, 700 μg pour les femmes.

Fer : 8 mg pour les hommes de 19 à 50 ans, 18 mg pour les femmes.

Magnésium : 400 milligrammes (mg) pour les hommes de 19 à 30 ans, 310 mg pour les femmes.

Potassium : 3.400 mg pour les hommes de 19 à 50 ans, 2.600 mg pour les femmes.

"Les recommandations nutritionnelles sont basées sur des études scientifiques portant sur de grands groupes de personnes, qui les catégorisent en fonction de facteurs tels que le sexe attribué à la naissance, les tranches d'âge et le fait qu'elles soient enceintes ou allaitantes, explique Zawahri Krasuna. Les résultats de ces travaux aboutissent à des recommandations raisonnables basées sur une vision globale de ce qui a tendance à fonctionner pour ces groupes. Cela ne signifie pas nécessairement que chaque homme a besoin de X et chaque femme a besoin de Y. Il s’agit d’une recommandation générale basée sur ce que nous savons être vrai pour ces groupes.”

Des besoins alimentaires propres à chacun

Il n’y a pas que le sexe qui compte pour définir les besoins nutritionnels. La masse musculaire est un autre facteur, très important. En effet, plus un individu en a, plus le corps brûle de calories, même au repos, et plus il est “capable de convertir les aliments en énergie plus rapidement”, indique Zawahri Krasuna. Évidemment, les besoins alimentaires augmentent en fonction de la masse musculaire, ce qui n’est pas toujours pris en compte par les recommandations générales. Celles-ci estiment souvent que les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes, ce qui n’est pas toujours le cas.

Autre grand facteur : les hormones. Pour cette raison, certains besoins nutritionnels changent pour les femmes en fonction de leur âge. L’exemple du calcium est probant :

1.000 mg pour les hommes de 19 à 70 ans

1.000 mg pour les femmes de 19 à 50 ans

1.200 mg pour les femmes âgées de 51 à 70 ans

Mais la ménopause n’est pas le seul moment où les besoins de la femme évoluent. Pendant la grossesse et l’allaitement, les références nutritionnelles changent.

Au quotidien, difficile de mesurer précisément nos apports nutritionnels. Comment faire, alors, pour manger le mieux possible, en fonction de nos spécificités ? "Il faudra toujours revenir à une alimentation équilibrée, répond Zawahri Krasuna. Si vous basez votre alimentation sur des fruits, des légumes, des protéines maigres et des graisses insaturées, vous pouvez être sûr que vous obtenez presque assurément la nutrition dont votre corps a besoin.”