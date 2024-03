Artères : des microplastiques retrouvés dans les plaques d'athérome

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert la présence de microplastiques dans les plaques graisseuses de près de 60 % des patients ayant les artères obstruées.

Ceux-ci seraient deux fois plus à risque de crise cardiaque, d’AVC et de décès.

Ils présentaient aussi des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires.

Un être humain ingère environ 100.000 microplastiques chaque année, estime le Fonds mondial pour la nature (WWF). Par semaine, cela équivaut à cinq grammes de plastique, c’est-à-dire la quantité de microplastiques contenue dans une carte de crédit. Des recherches sont donc menées pour comprendre leur impact sur la santé, notablement celle du cœur.

Des microplastiques dans les artères obstrués de près de 60 % des patients

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue New England Journal of Medicine, des scientifiques de l'Université de Campanie, à Naples, en Italie, estiment que les microplastiques pourraient avoir un impact sur la santé cardiaque.

Mais que signifie "microplastique" ? Il s'agit de fragments de plastiques qui mesurent entre 5 millimètres et quelques centaines de nanomètres, selon l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses), soit 70 fois plus petits que l’épaisseur d’un cheveu.

Lors de leurs recherches, les scientifiques ont plus précisément voulu mesurer l’impact des microplastiques sur le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral (AVC) et de décès. Pour cela, ils ont suivi 257 patients pendant 34 mois et ont analysé leurs plaques graisseuses - ou plaques d'athérome ou - qui se forment sur la paroi des artères et les obstruent.

Résultat : 58,4 % des participants avaient du polyéthylène dans leurs plaques graisseuses. Le polyéthylène est l’un des plastiques les plus retrouvés dans l’environnement, qui composait par exemple les anciens sacs à usage unique. 12,1 % des patients avaient également du chlorure de polyvinyle (PVC) dans leurs plaques graisseuses.

Plaques d'athérome et microplastique : plus de risque de crise cardiaque ou d’AVC

Cette présence de microplastiques dans les artères obstruées n’est pas sans risque. En effet, les chercheurs ont observé que les patients concernés étaient deux fois plus à risque de crise cardiaque, d’AVC ou de décès quelle que soit la cause. De plus, les scientifiques ont aussi découvert des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires chez les patients qui avaient des microplastiques dans leurs artères obstruées.

“Les avantages du plastique ont des coûts importants et de plus en plus visibles pour la santé humaine et l'environnement”, indique Phillip Landrigan, chercheur américain du Boston College et de l'Université de Harvard, auteur d’un éditorial d’accompagnement de l’étude. Il recommande à la population d’éviter, autant que possible, les plastiques à usage unique.