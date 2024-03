Sarcomes : nette amélioration de la survie grâce au réseau de soins français NETSARC

L'ESSENTIEL NETSARC est un réseau de soin français composé de 26 centres de référence pour les sarcomes.

Les sarcomes sont des cancers rares.

Une étude française vient de démonter que le réseau NETSARC améliore la survie des patients atteints de sarcomes.

Une nouvelle étude française vient de montrer que les patients souffrant de sarcome ont plus de chances de s'en sortir grâce au système français NETSARC.

Sarcomes : qu'est-ce que le réseau NETSARC ?

NETSARC est un réseau composé de 26 centres de référence pour les sarcomes. Son principal objectif est d’améliorer la qualité du diagnostic et la prise en charge des patients atteints de ces pathologies.

"L’objectif de l’étude NETSARC+ était de comparer la survie des patients sur trois périodes (2010-2012, 2013-2015 et 2016-2020)", explique le centre Léon Bérard dans un communiqué de presse. Pour ce faire, 43.975 patients atteints de sarcomes, de GIST ou de tumeurs du tissu conjonctif de malignité intermédiaire ont été inclus dans la recherche.

Au cours des trois périodes, une amélioration significative de la conformité aux recommandations cliniques nationales a été observée :

- la proportion de patients ayant subi une biopsie avant l'opération est passée de 62,9 % à 72,6 %.

- Le pourcentage de patients dont les dossiers ont été présentés dans les Réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) du réseau avant la première intervention chirurgicale a augmenté de 31,7 % à 44,5 %.

- La proportion de patients ayant subi une résection de l’intégralité de la tumeur lors de la première intervention chirurgicale a augmenté (de 36,1 % à 46,6 %).

- Le taux de chirurgie n’emportant pas toute la tumeur a diminué (de 10,9 % à 7,9 %).

Sarcomes : "la création d'un réseau national en France a amélioré la survie"

"Ainsi, cette étude démontre que la création d'un réseau national de centres de référence en France a significativement amélioré la survie des patients atteints de sarcomes", conclut le directeur de la recherche Jean-Yves Blay. "Ces observations plaident donc en faveur de l'orientation systématique des patients atteints de ces pathologies rares vers un des centres de référence dédiés, et les conclusions de cette étude permettent de souligner l’importance d’un réseau de centres de référence pour la prise en charge des cancers rares", termine-t-il.

Il existe de très nombreux types de sarcomes. Ils peuvent être classés en trois grandes catégories : les sarcomes des tissus mous, les sarcomes des viscères et les sarcomes des os. Les sarcomes des tissus mous prennent leur origine dans les muscles (léiomyosarcome, rhabdomyosarcome), la graisse (liposarcome), les vaisseaux (angiosarcome), les nerfs etc... ; les sarcomes des viscères peuvent apparaître dans l’utérus ou le tube digestif (GIST) ; les sarcomes osseux se développent à partir des os (ostéosarcome, sarcome d’Ewing), et également du cartilage (chondrosarcome).

"Les sarcomes peuvent apparaître à tout âge"

"Les sarcomes peuvent apparaître à tout âge, bien que certains soient plus fréquents chez les adultes (comme le léiomyosarcome) et d’autres plus fréquents chez les enfants (comme le sarcome d’Ewing). Dans la grande majorité des cas, il n’y a pas de cause de connu de l’arrivée des sarcomes, bien qu’il puisse parfois y avoir une prédisposition génétique", précise le centre Léon Bérard.