Intention paradoxale : garder les yeux ouverts aiderait à s'endormir plus vite

L'ESSENTIEL L’intention paradoxale est une technique utilisée depuis plusieurs décennies en psychothérapie, notamment en cas de troubles du sommeil.

Cette méthode, qui paraît contre-intuitive, repose sur l’adoption de l’attitude opposée afin d’obtenir ce que l’on souhaite.

Garder les yeux ouverts pourrait être utile pour faciliter l'endormissement.

On connaît tous ce sentiment. Toute la journée, on ne rêve que d’aller se coucher et au moment venu, nous sommes incapables de nous endormir. Pour faciliter l’endormissement, certains influenceurs de la plateforme TikTok ont recommandé… d’essayer de tout faire pour ne pas s’endormir ! Cette méthode contre-intuitive est connue sous le nom d’intention paradoxale.

Intention paradoxale : tenter de contrôler le processus du sommeil empêche l’endormissement

Récemment popularisée sur TikTok, cette technique est pourtant utilisée depuis plusieurs décennies en psychothérapie. "L'intention paradoxale est une procédure de traitement de longue date (…) j'ai réalisé mes premières études sur la thérapie par l'intention paradoxale dans les années 1980", a indiqué Colin Espie, professeur de médecine du sommeil au département Nuffield des neurosciences cliniques de l'université d’Oxford (Royaume-Uni), dans une interview accordée à Science Focus.

Comme l’a expliqué le spécialiste : "le sommeil est avant tout un processus involontaire. Par conséquent, en essayant de le contrôler, vous le perturbez généralement". Résultats ? Vous n’arrivez pas à vous endormir. Dans le contexte d’un trouble du sommeil, le but de l’intention paradoxale est de rester éveillé même lorsque l’on se sent prêt à s’endormir. Cette approche consiste à se persuader soi-même d'adopter un comportement que l'on appréhende, afin d’obtenir ce que l’on souhaite.

Comment utiliser l’intention paradoxale ?

Plusieurs recommandations sont à suivre si vous souhaitez débuter l’expérience de l’intention paradoxale pour faciliter votre endormissement. Dans un premier temps, il est préconisé d’aller se coucher uniquement quand vous ressentez l’envie de dormir. Même si ce conseil paraît évident, vous ne parviendrez pas à vous endormir si vous ne ressentez pas de la fatigue.

Au moment du coucher, préparez-vous comme vous en avez l’habitude. Éteignez la lumière et allongez-vous. Cependant, gardez vos yeux ouverts au lieu de les fermer. À ce moment, il existe différentes manières d’utiliser l’intention paradoxale. Vous pouvez, en gardant vos yeux ouverts, penser : "je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas". Des défis peuvent aussi être mis en place pour se maintenir éveillé : "vous pouvez vous dire 'je vais rester éveillé un peu plus longtemps' ou 'je vais garder les yeux ouverts encore 10 secondes'. Chaque fois que vous sentez vos yeux se fermer, vous dites non", a précisé Colin Espie.

Au fil des minutes, cela devient de plus en plus difficile de garder les yeux ouverts. Vous luttez pour qu’ils restent ouverts au lieu de vous battre pour vous endormir. Quand vous sentez le sommeil, conservez votre calme et laissez-le arriver progressivement. Même si l’intention paradoxale semble intéressante pour faciliter l’endormissement, ce n’est pas garanti qu’elle soit efficace pour tout le monde !