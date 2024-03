Moins de chances de survivre à un cancer à la Réunion

Tout d'abord, les différences de survie à 5 ans entre La Réunion et la moyenne de l’Hexagone sont importantes pour les cancers de l’ensemble lèvre-bouche-pharynx (respectivement de 37 % et 45 %), de l’ensemble côlon, rectum et anus (57 % vs 63 %), les cancers du sein (81 % vs 88 %), du corps de l’utérus (67 % vs 74 %), de la prostate (85 % vs 93 %) et pour l’ensemble myélomes multiples et plasmocytomes (52 % vs 60 %).

Les différences de survie avec la moyenne de la France hexagonale sont moins marquées pour les cancers de l’œsophage (13 % vs 17%), de l’estomac (25 % vs 30 %) et du poumon (17 % vs 20 %). Le cancer du col de l’utérus est le seul pour lequel la survie à 5 ans est proche de la moyenne hexagonale.