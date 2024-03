Boire de l’alcool avant de se coucher impacte votre sommeil

L'ESSENTIEL La consommation d'alcool avant de dormir entraîne une augmentation du sommeil profond au cours du premier tiers de la nuit.

En revanche, le sommeil paradoxal diminue à la suite d'une consommation d’alcool tardive.

Le sommeil est essentiel pour avoir une bonne santé.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Sleep jette un nouvel éclairage sur la manière dont la consommation d'alcool avant de tomber dans les bras de Morphée peut modifier le sommeil.

L'essai a porté sur trente participants adultes en bonne santé ayant une consommation modérée d'alcool au quotidien. Tous ont dû maintenir des horaires d'endormissement et d'éveil stables dans les jours précédant le début de l'enquête.

Alcool : consommer avant de dormir augmente le sommeil profond

Le cœur de l'étude s'est déroulé sur deux sessions de trois nuits en laboratoire, chaque session étant séparée d'environ quatre jours. Au cours de ces sessions, le sommeil des participants a été surveillé à l'aide de la polysomnographie (PSG) qui permet la mesure des ondes cérébrales, des mouvements oculaires et de l'activité musculaire.

Chaque nuit, les participants ont consommé une boisson alcoolisée ou un mélange placebo avant de s'endormir, l'ordre de ces conditions étant randomisé entre les participants. La force de la boisson alcoolisée a été calibrée pour atteindre une concentration d'alcool dans l'haleine de 0,08 mg/L.

L'une des principales conclusions de l'expérience est que la consommation d'alcool avant de dormir entraîne une augmentation du sommeil profond au cours du premier tiers de la nuit. Le sommeil profond est essentiel à la restauration physique et à la consolidation de la mémoire. Cet effet a été observé au cours des trois nuits test.

Le sommeil paradoxal diminue à la suite d'une consommation tardive d'alcool

En revanche, le sommeil paradoxal avait diminué à la suite d'une consommation d’alcool tardive. Cette diminution du sommeil paradoxal était plus prononcée lors de la première nuit, l'effet s'atténuant au cours des nuits suivantes, ce qui suggère un mécanisme d’adaptation. Le sommeil paradoxal est associé aux rêves, à la régulation de la mémoire et au traitement des émotions.

La recherche a également mis en évidence une augmentation de la fragmentation du sommeil au cours de la seconde moitié des nuits alcoolisées. Cette perturbation est attribuée à plusieurs facteurs, dont la diurèse induite par l'alcool qui entraîne des allers-retours plus fréquents aux toilettes et des sueurs nocturnes.

Les différents stades de sommeil sont :

- Le sommeil lent léger stade 1.

- Le sommeil lent léger stade 2.

- Le sommeil lent profond.

- Le sommeil paradoxal.



Ces différents stades vont se succéder pour former un cycle de sommeil, qui dure en moyenne 90 minutes chez un adulte. Au cours d’une nuit vont se succéder 4 à 6 cycles de sommeil.

Le temps de sommeil nécessaire pour chaque individu est très différent et est génétiquement programmé. Il peut ainsi varier entre moins de 6 heures et plus de 9 heures.

