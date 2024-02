Voici les symptômes typiques d'une personne bipolaire

L'ESSENTIEL Le trouble bipolaire est une maladie psychiatrique, caractérisée par une alternance de phases maniaques et dépressives.

L'épisode maniaque est marqué par un sentiment d'euphorie.

Plus longue, la phase dépressive est associée à la tristesse, au manque d'envie et d'énergie.

C’est l’une des dix pathologies les plus invalidantes selon l’Organisation mondiale de la santé. Le trouble bipolaire est pourtant difficile à diagnostiquer. L’Assurance maladie estime qu’il s’écoule souvent dix ans entre les premiers symptômes et le début du traitement. "Le trouble bipolaire est une maladie psychique chronique responsable de dérèglements de l’humeur", précise l’organisme. Dans le Journal des femmes, la psychologue Nathalie Seigneur affirme que "de plus en plus de personnes sont touchées par ce trouble aussi appelé psychose maniaco-dépressive". La maladie est marquée par l’alternance de phases maniaques et dépressives, avec des symptômes spécifiques.

Trouble bipolaire : comment reconnaître les symptômes de l’accès maniaque ?

Concernant l’accès maniaque, l’Assurance maladie parle d’une phase d’exaltation. "Les patients sont extrêmement actifs, voire agités et se sentent parfois euphoriques, développe-t-elle. Cela se traduit dans leur comportement : ils prévoient par exemple de multiples projets, ou font de grosses dépenses sans vérifier leur bien-fondé."

Concrètement, les personnes concernées vont d’abord avoir une énergie décuplée, une sensation de créativité importante, des échanges sociaux faciles. Ces signes sont annonciateurs de la phase maniaque en tant que telle. Cette dernière peut être marquée par plusieurs des symptômes suivants, listés par l’Assurance maladie : un accroissement des activités sociales, professionnelles ou sexuelles, qui deviennent parfois très intenses ; une multiplication des actes agréables, mais dont les conséquences peuvent être néfastes (achats inconsidérés, rapports sexuels non protégés, etc.) ; un sentiment exagéré de puissance, de grandeur, ou une augmentation de l’estime de soi, sans regard critique ; une difficulté à maintenir l’attention (tendance à passer "du coq à l’âne") ; une plus grande capacité à communiquer, créant un besoin de parler constamment, en produisant parfois un discours rapide que personne ne peut suivre ("fuite des idées") ; une réduction du besoin de sommeil et des insomnies. Cette phase peut durer d’une à huit semaines.

Quels sont les symptômes d’un épisode dépressif chez une personne bipolaire ?

Elle est suivie d’une phase dépressive, souvent plus longue, car elle peut durer jusqu’à six mois si elle n’est pas traitée. Ces épisodes dépressifs sont caractérisés par un sentiment de tristesse, de vide et une perte d’intérêt pour les activités quotidiennes. "De plus, la personne concernée présente au moins quatre des signes suivants, ajoute l’Assurance maladie : des insomnies, ou à l’inverse, un besoin de dormir excessivement ; une perte d’appétit ou de poids, ou au contraire, une tendance à grossir ; des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions ; une sensation de vivre au ralenti, ou à l’opposé, d’avoir du mal à "rester en place" ; un sentiment de nullité, une mésestime de soi." Certaines personnes peuvent avoir des idées noires.

Comment soigner un trouble bipolaire ?

Pour limiter ces symptômes, les personnes bipolaires doivent avoir une prise en charge et un suivi adaptés. Cela passe souvent par un traitement régulateur de l’humeur, qui permet d’atténuer les symptômes de l’épisode maniaque ou dépressif et de réduire le risque de récidive. La psychothérapie est parfois associée aux médicaments.