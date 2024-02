Libération des expériences douloureuses : comment se déroule une séance d’EMDR ?

L'ESSENTIEL L'EMDR est une psychothérapie qui aide à surmonter des expériences difficiles.

Elle se pratique en deux temps : d'abord via des séances de préparation, puis via des séances de stimulations oculaires.

Une séance d’EMDR dure de 60 à 90 minutes, son coût horaire variant de 60 à 100 €.

Depuis sa découverte par Francine Shapiro en 1987, l’EMDR est une psychothérapie qui permet de soulager les souffrances liées aux vécus douloureux ou traumatisants.

Séance d’EMDR : une phase de préparation

Du fait de l’effet puissant de cette thérapie sur le psychisme du patient, une préparation est indispensable. Les entretiens préliminaires permettent de :

- construire une relation thérapeutique de confiance avec son praticien.

- Identifier avec lui une problématique susceptible d’être traitée en EMDR, puis les souvenirs traumatiques du passé à l’origine de ces difficultés.

- Mettre en place des outils psychocorporels de stabilisation émotionnelle qui peuvent être utilisés en cours de séance ainsi qu’en pratique autonome entre les séances.

- Expliquer les huit phases de la thérapie et évaluer la sévérité du trouble qui estime approximativement la longueur du traitement.

Séance d’EMDR : les stimulations bilatérales alternées

Les souvenirs perturbants identifiés sont ensuite retraités un à un lors des séances.

Au début, le praticien demande au malade de se concentrer sur le souvenir traumatique en gardant à l’esprit les aspects sensoriels les plus perturbants (image, son, odeur, sensation physique) ainsi que les pensées et les ressentis négatifs qui y sont associés. Le praticien pratique alors des séries de stimulations bilatérales alternées et rapides au niveau des yeux.

"Entre chaque série, le patient dit ce qui lui vient à l’esprit. Il n’y a aucun effort à faire pendant la stimulation pour obtenir tel ou tel type de résultat, l’évènement se retraite spontanément et différemment pour chaque personne selon son vécu, sa personnalité, ses ressources et sa culture", précise EMDR France.

Le praticien continue les stimulations jusqu’à ce que le souvenir ne génère plus de perturbations et soit mis à distance. Ensuite, toujours avec des stimulations bilatérales alternées rapides, il aide l’individu à associer à ce souvenir une pensée positive, constructive, adaptée, actualisée et à évacuer d’éventuels restes de manifestations physiques désagréables.

"Il faut parfois plusieurs séances pour traiter un seul souvenir. Le processus psychique de traitement activé par la méthode est un processus conscient. Il correspond à ce que fait naturellement notre cerveau quand il ne se bloque pas", poursuit l'association.

Quand doit-on envisager des séances d’EMDR ?

Voici une liste de symptômes qui, lorsqu’ils apparaissent, peuvent pousser à faire des séances d’EMDR :

- Des images, des pensées et des cauchemars qui s’imposent à la personne de manière répétitive, involontaire et douloureuse.

- Parfois, des flash-backs soudain la replongent dans le passé, lui faisant revivre la scène comme si elle y était encore.

- Cette reviviscence survient spontanément suite à un stimulus (son, lieu, odeur…) ou encore lorsque la vigilance est moindre (phase d’endormissement).

- Elle entraîne des sensations physiques désagréables telles que des sueurs, de la tachycardie, des raidissements…

- Le patient vit dans un état d’angoisse et de stress permanent qui entraîne de l’hypervigilance, des sursauts, de l’irritabilité, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, de la peur…

- La tristesse, le manque de goût, l’absence d’élan vital ou encore l’indifférence affective et émotionnelle sont souvent associés aux symptômes qui viennent d’être évoqués.

- Les discussions, les personnes ou les lieux rappelant l’événement traumatique peuvent être systématiquement évités, ce qui peut restreindre considérablement la vie sociale, familiale et professionnelle.