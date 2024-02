Qu'est-ce que l'EMDR, cette thérapie méconnue qui répare les vies brisées ?

L'ESSENTIEL L’EMDR est une psychothérapie qui permet de soulager la souffrance liée aux expériences de vie douloureuses ou traumatisantes.

L'EMDR propose aux patients d'exprimer le souvenir douloureux tout en étant stimulés bilatéralement grâce à un mouvement des yeux.

Une séance d’EMDR dure de 60 à 90 minutes, pendant laquelle le patient peut traverser des émotions intenses.

Depuis sa découverte par Francine Shapiro en 1987, l’EMDR est une psychothérapie qui permet de soulager la souffrance liée aux expériences de vie douloureuses ou traumatisantes.

Pourquoi recourir à l’EMDR ?

Même si nous vivons tous les choses différemment, "cela peut par exemple être la confrontation à la mort ou à la maladie d’un proche. Cela peut aussi être une rupture brutale, une agression, du harcèlement ou encore des maltraitances physiques, psychologiques et sexuelles", précise l’association EMDR France. "Le choc peut aussi être celui d’un accident de la route, d’une catastrophe naturelle ou encore d’un attentat", ajoute-t-elle.



Parfois, lorsqu’un traumatisme survient, le cerveau n’arrive pas à "digérer" l'ensemble des informations reçues. L'événement reste alors figé dans la mémoire émotionnelle et continue d'avoir un impact négatif dans la vie quotidienne.



"La thérapie EMDR est fondée sur le modèle du traitement adaptatif de l’information. En cas d’événement traumatique (où nous sommes de façon prolongée au-delà de notre fenêtre de tolérance), notre mémoire ne peut l’intégrer de façon normale avec nos hippocampes", détaille le psychiatre Emmanuel Contamin. "Ces deux petites structures tarabiscotées au centre de notre cerveau sont comme un processeur qui organise l’indexage des souvenirs dans le temps et le contexte spatial, ainsi que le stockage de leurs différents aspects dans différentes zones du cortex. Quand l’expérience est traumatique, les hippocampes sont comme débranchés, et ce sont les amygdales, des petits noyaux situés en avant d’eux, qui prennent le relais. Elles sont comme des sentinelles ou des détecteurs de fumée qui vont associer toutes les perceptions de l’événement à des signaux de danger”, poursuit-il.

Comment fonctionne l’EMDR ?

L'EMDR propose donc aux patients d'exprimer le souvenir douloureux tout en étant stimulé bilatéralement grâce à un mouvement des yeux. "Ce processus favorise les connexions neuronales et permet progressivement de restructurer l'ensemble des informations. L'événement est alors intégré et déchargé de la douleur émotionnelle", expliquent les membres de l’organisation à but non lucratif.



"Cette psychothérapie a l'ambition de permettre aux personnes traumatisées de trouver un nouveau souffle, individuellement et collectivement. C'est l'engagement de notre association", résume Martine Regourd Laizeau, psychologue et psychothérapeute.

EMDR : comment choisir son thérapeute ?

Une séance d’EMDR dure de 60 à 90 minutes, pendant laquelle le patient traverse des émotions intenses. En fin de séance, la personne peut généralement ressentir une nette amélioration. Le coût horaire varie de 60 à 100 euros.



Face au fort développement de l'offre EMDR, vérifiez que le professionnel de santé que vous choisissez respecte bien les critères suivants :

- psychologue, psychiatre ou psychothérapeute reconnu par l'ARS.

- engagé à respecter le code d'éthique de l'association EMDR France.



Un annuaire regroupant l'ensemble des praticiens par région est à votre disposition sur ce lien : https://www.emdr-france.org/lannuaire-des-therapeutes-2.



L’EMDR peut aussi être pratiqué sur les enfants.