Les médecins lui retirent 150 insectes du nez

L'ESSENTIEL En février, un homme s'est rendu à l'hôpital car son visage avait enflé et son nez ne cessait de saigner.

Le médecin a découvert 150 larves et insectes à l'intérieur de sa cavité nasale.

Les larves auraient pu rentrer dans la cavité nasale à cause de la mauvaise hygiène du patient lors de ses parties de pêche.

Il faut se laver les mains lorsqu’on revient d’une balade dans la nature ou que l’on a touché un animal. Cette consigne d’hygiène, un habitant de Floride l’applique désormais à la lettre après qu’il se soit retrouvé avec 150 insectes dans le nez à cause de ses mauvaises pratiques lors de ses parties de pêche.

150 insectes dans sa cavité nasale

Début février, alors qu’il se sentait fatigué et patraque depuis octobre dernier, l’homme dont l’identité n’a pas été révélée, a commencé à sentir son visage le brûler.

"En quelques heures, mon visage a commencé à enfler, mes lèvres ont gonflé, je pouvais à peine parler", explique le patient dans un reportage de la chaîne First Coast News repris par le Huffpost. "Je ne pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes sans que mon nez ne saigne."

L’Américain s’est alors rendu à l'hôpital où il a été pris en charge par le médecin ORL Dr David Carlson. Le spécialiste a tenté de comprendre l’origine du trouble à l’aide d’une caméra introduite dans le nez. Il a alors découvert avec stupeur la présence de très nombreux d’insectes et de larves dans la cavité nasale. Certains étaient aussi gros que le bout du petit doigt. Et au-delà de l’aspect répugnant de la situation, les insectes présentaient un véritable danger pour le patient : ils se nourrissent des tissus des sinus et du nez.

"Je savais qu'il avait de gros problèmes, il y avait une érosion qui se produisait près de la base du crâne, tout près de son œil et de son cerveau", précise le Dr Carlson au journaliste. Le professionnel de santé a tenté de retirer les intrus en utilisant l’aspiration, mais ils étaient trop gros. Il a ainsi fallu les enlever un à un avec une pince. Au total, il y en avait 150.

"Ils étaient juste contre la base de son crâne, juste sous le cerveau, s'ils étaient passés à travers cela aurait pu le tuer", ajoute le docteur. Les insectes ont depuis été envoyés à un épidémiologiste pour déterminer leur espèce.

Larves dans le nez : des mauvaises habitudes de pêche en cause ?

Le patient qui va être suivi plusieurs fois dans l'année, devrait se rétablir complètement. Toutefois, il reste une question : comment les insectes se sont installés dans son nez ?

Une des hypothèses est que les larves ont atteint la cavité nasale de cet amateur de pêche grâce à ses mauvaises habitudes lors de son activité favorite et surtout la manipulation des poissons. "Avant, je me rinçais les mains dans la rivière, maintenant, j'utilise un nettoyant pour faire un meilleur travail et je ne me touche plus le nez ni la main", assure le patient au média américain.

Par ailleurs, les petites bêtes ont sûrement profité de son système immunitaire affaibli depuis une opération pour un neuroblastome réalisée quelques années plus tôt. Le retrait de la tumeur cancéreuse avait été fait via son nez.

Si ce cas est très rare, le Dr Carlson a profité de cette mésaventure pour rappeler au grand public, notamment aux personnes immunodéficientes, l'importance des gestes d'hygiène après avoir été à l'extérieur ou dans un environnement sale.