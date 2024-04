5 idées de collation saine pour votre enfant

L'ESSENTIEL Pour une collation saine et équilibrée, les parents peuvent préparer des bâtonnets de légumes crus à associer avec du houmous.

Grâce à leur richesse en fibres et en vitamines, les fruits ont une place plus que recommandée dans l’assiette des plus jeunes.

Sources de calcium et de protéines, les produits laitiers peuvent être proposés en cas de petit creux chez votre enfant.

Durant la matinée ou avant le dîner, il arrive que les enfants aient faim. "Ces derniers ont une demande de calories par kilogramme beaucoup plus élevée que les adultes (…) Ils ont en besoin pour soutenir leur développement osseux, leur croissance musculaire et leurs fonctions corporelles", a expliqué Hanna Leikin, diététicienne pédiatrique, lors d’une interview à la clinique de Cleveland. Les collations destinées aux enfants doivent notamment être riches en protéines, en fibres ainsi qu’en graisses saturés, et pauvres en sucres.

Il n’est cependant pas toujours évident de trouver des idées d’en-cas sains pour ses enfants. Pour éviter de leur donner des aliments industriels riches en graisses et en sucres, Hanna Leikin a proposé des alternatives saines à préparer.

Les fruits à coque, des alliés pour le développement de l’enfant

Les amandes, les noix de cajou ou encore les noix sont connues pour leur richesse en graisses insaturées, qui participent au développement du cerveau et à la croissance. En raison des risques d’étouffement, il est recommandé de présenter ces fruits à coque sous forme de beurre ou broyés chez les enfants de moins de cinq ans. Les parents peuvent, par exemple, associer les beurres de noix avec des tranches de banane ou de pomme, des fraises ou des raisins, afin d’obtenir une délicieuse combinaison sucrée-salée.

Les craquelins, une alternative au pain de mie

Pour déguster du beurre de cacahuètes ou du fromage frais, les parents peuvent aussi opter pour une collation croquante : les craquelins à base de blé entier ! Il s’agit d’une solution intéressante pour remplacer le pain de mie grillé.

Houmous : une préparation riche en graisses insaturées et en fibres

Autre idée de collation : le houmous ! Composée de pois chiche, de jus de citron et d’huile d’olive, cette préparation est une excellente source de fibres, de protéines et de graisses insaturées. De plus, le houmous s’associe parfaitement avec les légumes. L’enfant peut tremper des bâtonnets de carottes, de concombres ou de courgettes dans le mélange. Une recette idéale pour faire le plein de bons nutriments.

Les bienfaits des fruits chez les enfants

Les fruits font également partie des aliments indispensables dans l’alimentation d’un enfant. En prévision d’un petit creux, vous pouvez découper une pomme, des fraises ou des bananes, et glisser les morceaux dans un contenant facile à emporter. Grâce à leur richesse en fibres, les fruits contribuent au transit intestinal et à lutter contre les troubles digestifs fréquents chez les enfants (diarrhée, constipation…).

Les bénéfices des produits laitiers sur la croissance osseuse

Du fait de leur richesse en protéines, en calcium et en vitamine D, les produits laitiers participent à la croissance osseuse. Lors du goûter ou d’une collation, on peut par exemple proposer un fruit accompagné d’un verre de lait à son enfant ou lui donner un fromage blanc associé à des framboises ou des mûres.