Le jeûne pourrait vous rajeunir de deux ans et demi !

L'ESSENTIEL Un régime imitant le jeûne réduit la résistance à l'insuline, la graisse hépatique et le vieillissement du système immunitaire, selon une nouvelle étude.

Selon les calculs des chercheurs, il réduirait l'âge biologique de 2,5 ans.

"Il s'agit de la première étude à montrer qu'une intervention basée sur l'alimentation qui ne nécessite pas de modifications chroniques du régime ou d'autres modes de vie peut rendre les gens biologiquement plus jeunes", assure l'auteur principal.

Perte de poids, préservation des fonctions cognitives, amélioration du sommeil... on prête de nombreux bienfaits au jeûne. Pour les évaluer, des chercheurs de l'école de gérontologie USC Leonard Davis (USA) ont demandé à des volontaires de suivre un régime imitant le jeûne 5 jours par mois.

Résultat : leur organisme présentait un âge biologique 2,5 ans plus jeune que leur âge réel au bout de 3 mois.

Jeûner pendant 5 jours améliore plusieurs indicateurs de santé

Pour cette étude publiée dans la revue Nature Communications le 20 février 2024, les scientifiques ont réuni une centaine de personnes âgées de 18 à 70 ans. Certains ont suivi un régime spécifique imitant le jeûne pendant 5 jours par mois. C'est-à-dire des prises alimentaires composées de graisses insaturées (oméga-3, 6 et 9) mais faibles en calories, protéines et glucides. Elles se composaient de soupes à base de plantes, de barres énergétiques ou encore de thé ainsi que des suppléments de minéraux. Les 25 jours suivants reposaient sur une alimentation normale. Ce cycle a été répété sur 3 à 4 fois. Les volontaires des groupes témoins ont suivi de leur côté un régime alimentaire normal ou de type méditerranéen.

Les individus ayant fait le jeûne de 5 jours ont affiché des réductions notables de la résistance à l'insuline, des niveaux de graisse hépatique et des signes de vieillissement immunitaire. Les mesures physiologiques - telles que la diminution de la graisse abdominale et hépatique, ont été corroborées par des analyses sanguines mettant en évidence un risque réduit de syndrome métabolique. De plus, les cycles de jeûnes semblent augmenter le rapport lymphoïde/myéloïde – un indicateur d’un système immunitaire plus jeune.

Par ailleurs, l'équipe a pu établir avec des analyses approfondies un rajeunissement biologique moyen de 2,5 ans chez ces participants.

Jeûne : une solution simple pour rajeunir

"Il s'agit de la première étude à montrer qu'une intervention basée sur l'alimentation qui ne nécessite pas de modifications chroniques du régime ou d'autres modes de vie peut rendre les gens biologiquement plus jeunes, sur la base à la fois des changements dans les facteurs de risque de vieillissement et de maladie et d'une méthode pour évaluer l’âge biologique", explique le professeur Valter Longo de l'école USC Leonard Davis, l'auteur principal de l'étude.

Pour lui, ses travaux confirment que le jeûne est une option intéressante pour réduire le risque de maladie des patients et améliorer leur santé sans changements trop importants dans leur mode de vie.

"Bien que de nombreux médecins recommandent déjà le jeûne en États-Unis et en Europe, ces résultats devraient encourager beaucoup plus de professionnels de la santé à recommander des cycles de jeunes aux patients présentant des niveaux de facteurs de risque de maladie plus élevés que souhaités ainsi qu'à la population générale qui voudrait améliorer leur santé et leur âge biologique."