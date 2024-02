Comment bien vieillir avec le VIH ?

L'ESSENTIEL En France, 50 % des personnes vivant avec le VIH ont aujourd’hui plus de 50 ans (contre 8,5 % en 1993), et 16 % ont plus de 60 ans.

"Les avancées thérapeutiques ont permis une longévité accrue, mais elles ont également engendré de nouveaux défis", explique SIS Association dans un communiqué de presse.

"La question du vieillissement des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) est devenue un enjeu central dans la lutte contre le sida". Dans un communiqué de presse, SIDA INFO SERVICE attire l’attention sur cette problématique émergente.

Bien vieillir avec le VIH : de plus en plus de Français concernés

En France, 50 % des personnes vivant avec le VIH ont aujourd’hui plus de 50 ans (contre 8,5 % en 1993), et 16 % ont plus de 60 ans. "Les avancées thérapeutiques ont permis une longévité accrue, mais elles ont également engendré de nouveaux défis", explique SIS Association.



"Certaines personnes vivant avec le VIH peuvent par exemple être lassées par les années qui passent : tous les traitements pris depuis très longtemps, le décès d’amis, le rejet familial dû à la sérophobie ou à l’homophobie, pas d’aidants pour aider dans le quotidien, des carrières inexistantes ou en dents de scie..." poursuit l’organisation à but non lucratif.



"La première fragilité rencontrée chez les PVVIH de plus de 50 ans est l’isolement, qui a un impact sur l’état global de la personne", ajoute-t-elle. "Ces personnes sont aussi souvent dans des situations financières précaires", déplore-t-elle.

Bien vieillir avec le VIH : quelles sont les stratégies à mettre en place ?

Pour remédier à ces nouvelles réalités, SIDA INFO SERVICE propose plusieurs stratégies :

- Mieux repérer les potentielles fragilités psychologiques, sociales et économiques des personnes de plus de 50 ans vivant avec le VIH.

- Former les professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées aux spécificités du VIH.

- Reconnaître l'importance des partenariats entre les professionnels de la santé, les associations et les patients.

- Chez les PVVIH de plus de 70 ans, dépister celles qui perdent en autonomie physique et celles qui développent des troubles cognitifs.



SIS Association propose également une aide à distance sur le VIH/sida au moyen de services gratuits, anonymes et confidentiels : une ligne téléphonique (0 800 840 800), un site internet (www.sida-info-service.org) et un service de LiveChat (disponible à partir du site internet).

Le VIH toujours actif en France

Après une baisse de l’activité de dépistage en France due à la période Covid, le nombre de sérologies VIH réalisées par les laboratoires de biologie est aujourd'hui revenu à un niveau supérieur à celui de 2019. En 2022, entre 4.200 et 5.700 personnes ont ainsi découvert leur séropositivité. 54 % étaient des hétérosexuels, 41 % des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, 2 % des personnes trans et 1 % des usagers de drogues injectables.



Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est l’agent pathogène qui provoque une infection chronique évoluant vers le sida en l’absence de traitement ARV.