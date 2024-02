Maladie du foie gras : perdre du poids grâce au sport, mais à quelle fréquence ?

L'ESSENTIEL Le sport permet de perdre du poids, et donc de prévenir l'apparition de certaines maladies, dont la NASH.

Des chercheurs se sont intéressés au lien entre fréquence de l'activité sportive et perte de poids.

Ils observent qu'à durée de pratique égale, le sport permet de perdre du poids quelle que soit la fréquence.

La stéatose hépatique non alcoolique, couramment appelée maladie du foie gras, est provoquée par l’accumulation de graisse dans les cellules du foie. À terme, elle augmente le risque de cirrhose et de cancer du foie. En France, une personne sur cinq est concernée. La perte de poids, grâce au sport et à l’alimentation, fait partie des moyens de prévention.

En ce qui concerne l’activité physique, des chercheurs se sont intéressés à la fréquence nécessaire pour réussir à perdre des kilos. Ils publient leurs résultats dans The Obesity Society.

À quelle fréquence faut-il faire du sport pour perdre du poids ?

Cette équipe de l’Académie chinoise des sciences médicales a comparé les sportifs du weekend à celles et ceux qui pratiquent une activité physique régulièrement dans la semaine. Pour rappel, l’Organisation mondiale de la santé recommande de pratiquer au moins 2h30 d’activité physique modérée par semaine ou 1h15 à forte intensité. Dans leur étude, les chercheurs ont utilisé les données de plus de 9.600 participants à une enquête sur la santé et la nutrition, réalisée entre 2011 et 2018. Des informations sur le taux de graisse abdominale ont été récoltées, ainsi que des réponses à des questionnaires sur les niveaux d’activité physique. Au total, environ 770 participants étaient des sportifs du weekend, c’est-à-dire qu’ils condensaient leur activité sportive sur un ou deux jours, près de 3.280 faisaient du sport régulièrement dans la semaine et enfin 5.580 n’en pratiquaient pas. En comparaison aux personnes inactives, les autres participants avaient des niveaux similaires de graisse corporelle et abdominale et des indices de masse corporelle proches.

Pour les auteurs, cela signifie que le sport est efficace pour perdre du poids, quelle que soit la fréquence, à condition d'avoir des durées équivalentes de pratique.

Sport et perte de poids : le principal, c'est de bouger !

Pour Lihua Zhang, l’une des autrices de l’étude, ces résultats pourraient être particulièrement importants pour les personnes exerçant un métier sédentaire comme les employés de bureau, les chauffeurs de bus etc. "Ces personnes ont du mal à rattraper leur retard dans leur programme d'exercices quotidiens pour compenser le risque d'un mode de vie sédentaire, mais ont moins de temps libre pour aller à la salle de sport, rappelle-t-elle. Notre étude pourrait leur offrir un choix alternatif pour rester en forme."

Elle estime même que le modèle du sportif du week-end devrait être encouragé chez les personnes qui ne peuvent pas faire du sport régulièrement dans la semaine. "Cette étude réaffirme le vieil adage sur l'activité physique et la santé : toute activité vaut mieux que pas d’activité, complète Beverly Tchang, professeure de médecine clinique à New-York, dans un communiqué. L'entraînement des sportifs du week-end était d'une intensité plus élevée et d'une durée plus longue, et une plus grande intensité et une durée plus longue étaient corrélées à un taux plus faible de graisse abdominale." En matière d'activité sportive et de perte de poids, le plus important est de bouger !