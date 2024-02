Troubles gastro-intestinaux : certains types de pains sont-ils meilleurs que d'autres ?

L'ESSENTIEL De nombreuses personnes réduisent leur consommation de pain parce qu'elles pensent que le blé est à l'origine de leurs symptômes gastro-intestinaux.

Effectivement, les aliments à base de blé peuvent provoquer des réactions indésirables chez les personnes sensibles : diarrhée, ballonnement, flatulences mais aussi des migraines.

Dans cette étude, les chercheurs ont pu démontrer que les troubles ne dépendent pas de la levure ou du levain mais bien du type de blé utilisé à la fabrication du pain.

Une étude récente a examiné de près les effets de différents types de pain sur les symptômes gastro-intestinaux chez des individus sensibles au blé qui ne sont pas atteint de la maladie cœliaque (maladie auto-immune et chronique dûe à l’intolérance au gluten).

De nombreuses personnes limitent leur consommation de pain en raison de symptômes gastro-intestinaux qu'elles associent au blé. Dans cette étude, six types de pain différents préparés à partir de trois espèces de blé (épeautre, emmer et blé panifiable) et deux modalités de fermentation (au levain ou par fermentation de levure) chez des individus sensibles au blé non cœliaque ont été analysés.

Les résultats ont démontré que, bien que le blé complet puisse apporter des nutriments essentiels et contribuer à une alimentation saine, il peut également déclencher des réactions indésirables chez les personnes sensibles.

Les conséquences associées à la consommation de pain à base de blé

Alors que la consommation de produits à base de blé est associée à des bienfaits pour la santé, tels que la réduction des risques de maladies telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers, certains individus rencontrent des difficultés en raison de leur sensibilité au blé. Une proportion significative de la population souffre de sensibilité au blé non cœliaque, se manifestant souvent par des symptômes gastro-intestinaux tels que des douleurs abdominales, des ballonnements et de la diarrhée, ainsi que parfois des symptômes extra-intestinaux tels que des confusions, maux de tête, douleurs articulaires, perte de coordination, éruptions cutanées, fatigue.

L’importance d’une approche diététique personnalisée

Bien que la majorité des personnes sensibles au blé ait présenté des symptômes gastro-intestinaux après la consommation de pain, aucune différence significative n'a été observée entre les différents pains testés en termes de fermentation, mais uniquement au niveau du type de blé utilisé.

Ces variations individuelles soulignent l'importance d'une approche diététique personnalisée pour les individus présentant une sensibilité au blé. Comprendre et reconnaître cette sensibilité permet d'ajuster l'alimentation de manière à minimiser les symptômes et à améliorer la qualité de vie de ces personnes.