Les céréales complètes sont aussi bénéfiques pour les enfants

L'ESSENTIEL Les régimes riches en céréales complètes sont associés à des avantages pour la santé de l'adulte et de l'enfant.

Les céréales raffinées présentent un risque d'augmentation de maladies cardiovasculaires et d'AVC, selon différentes études.

Les céréales complètes comportent des glucides de bonnes qualités qui diminuent le risque de développer un diabète de type 2.

La consommation de céréales complètes est associée à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires chez les adultes, potentiellement par le biais de changements dans le microbiote intestinal. Bien que la prévention des maladies cardiovasculaires doit commencer tôt, il n’existe que peu de données sur les effets chez les enfants. Une étude a examiné les effets du seigle et de l’avoine complets sur le métabolisme d’enfants notamment sur leur insuline, leur microbiote intestinal et leurs symptômes gastro-intestinaux.

« La physiopathologie des maladies cardiovasculaire et du diabète commence dès l'enfance »

Cette étude récente a montré « qu'un profil de risque cardiovasculaire comprenant l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et l'adiposité chez l'enfant était positivement associé à des maladies en milieu de vie. Cela souligne la nécessité de s'attaquer au surpoids et aux marqueurs de risque dès l'enfance pour prévenir le développement ultérieur de maladies cardiovasculaires et/ou du diabète. »

L’étude a été menée auprès de 55 enfants danois âgés de 8 à 13 ans. Chaque participant a reçu des produits à base d'avoine et de seigle complets ou de céréales raffinées, à volonté, pendant 8 semaines dans un ordre aléatoire. À 0, 8 et 16 semaines, les chercheurs ont mesuré leurs tailles, poids, la composition corporelle et la pression artérielle. Des échantillons de sang et de selles à jeun ont été prélevés pour analyser les lipides sanguins, le glucose, le microbiote intestinal et les acides gras.

Une réduction du cholestérol chez les enfants consommant des céréales complètes

Il en ressort qu’une consommation élevée d'avoine et de seigle complets a réduit le cholestérol LDL et le triacylglycérol (triglycéride), modulé les groupes de bactéries et augmenté les métabolites bénéfiques chez les enfants. Ces résultats soutiennent les recommandations visant à remplacer les céréales raffinées par des céréales complètes chez les enfants. Enfin, les enfants étaient moins fatigués et avaient tendance à avoir des selles plus fréquentes lorsqu'ils consommaient des céréales complètes par rapport aux céréales raffinées, sans avoir d’impact négatif sur leur santé.