Mauvaise haleine : voici les causes les plus fréquentes

L'ESSENTIEL Une mauvaise hygiène de la bouche et des dents peut aussi être responsable d’une mauvaise haleine.

Mais cela peut aussi être lié à un problème bucco-dentaire comme une carie ou un abcès dentaire.

L’alimentation, notamment la consommation de certains produits comme l’ail ou le fromage, est aussi en cause.

Dans 85 à 90 % des cas, la mauvaise haleine est d’origine buccale, selon l’Assurance maladie. “La bouche contient naturellement des bactéries qui se nourrissent de protéines (issues de l’alimentation, de la salive, des cellules buccales...), peut-on lire sur le site. La dégradation des protéines par les bactéries libère des composés sulfurés volatils (CSV) malodorants lorsqu’ils sont présents en quantité importante dans la bouche.”

Un problème bucco-dentaire à l’origine de la mauvaise haleine

Selon le Dr Louis Bendayan, cardiologue, l'halitose - le nom scientifique donné à la mauvaise haleine - peut aussi venir d’un “problème dentaire, par exemple une carie, un abcès dentaire, explique-t'il dans cette vidéo. Ça peut être aussi un problème de gencive. Si vous avez des poches parodontales, dedans il y a souvent des aliments qui fermentent et vraiment ça ne sent pas bon. Ca peut être aussi une diminution du flux salivaire, par exemple à cause de certains médicaments ou d’une déshydratation.”

À noter qu’une mauvaise hygiène de la bouche et des dents peut aussi être responsable d’une mauvaise haleine en favorisant l'apparition d'une plaque dentaire où les bactéries peuvent se développer.

Autre facteur favorisant la mauvaise haleine : l’alimentation. “Si vous mangez de l'ail, de l'oignon, du fromage, si vous buvez du café et si vous fumez, et bien, vous aurez une mauvaise haleine”, indique le Dr Louis Bendayan.

La mauvaise haleine liée à des pathologies

Les affections ORL comme les sinusites ou les angines peuvent aussi, de façon temporaire, être responsables d’une mauvaise haleine. C’est aussi le cas des affections pulmonaires, comme une bronchite.

“Ça peut être un reflux entre l'estomac et l'œsophage, le reflux gastroœsophagien, poursuit le Dr Louis Bendayan. Parce que dans l'estomac, les aliments fermentent, il y a des gaz qui se libèrent, et si ces gaz remontent, et bien ça ne sent pas très bon.” Enfin, des maladies peuvent aussi être à l’origine d’une mauvaise haleine. C’est le cas du diabète et de l’insuffisance rénale ou hépatique.