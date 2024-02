Cette boisson très populaire empêche de vieillir

L'ESSENTIEL Boire trois tasses de thé par jour peut ralentir le vieillissement biologique, selon une nouvelle recherche.

Le Dr Yi Xiang, de l'université du Sichuan, a déclaré : "Nous avons constaté que la consommation d'environ trois tasses de thé par jour pouvait avoir des effets anti-âge. Cela pourrait être dû au fait que le thé contient de nombreux composés bioactifs".

"Il a été déjà été rapporté auparavant que les polyphénols contenus dans le thé modulent le microbiote intestinal, ce qui pourrait avoir un effet important sur la régulation des changements liés à l'âge au niveau de l'immunité, du métabolisme et des fonctions cognitives", ajoute l'auteur de l'étude.

Selon des chercheurs chinois, les substances chimiques saines contenues dans le thé noir et le thé vert pourraient contribuer à "impacter positivement le vieillissement" en réduisant les dommages cellulaires et en permettant aux organes de fonctionner plus longtemps.

"Trois tasses de thé par jour peuvent avoir des effets anti-âge"

Pour parvenir à cette conclusion, son équipe a récolté les données personnelles de 5.998 adultes britanniques âgés de 37 à 73 ans et de 7.931 adultes chinois âgés de 30 à 79 ans. Les scientifiques leur ont d’abord demandé quelle quantité journalière de thé ils buvaient, puis ont ensuite mesuré leur âge biologique à l'aide de tests sanguins permettant de détecter les modifications de l'ADN.

Après analyse, les chercheurs ont constaté que la consommation de thé, quelle qu'en soit la quantité, avait permis de réduire la vitesse de vieillissement des participants au cours de deux années de suivi. Cet effet était maximal à partir de trois tasses par jour.

"Certains aspects de la consommation de thé - tels que le type de feuilles, la concentration et la température - n'ont pas pu être examinés de manière approfondie dans cette étude" peut-on lire dans le commentaire associé.

Des recherches antérieures ont montré que la consommation de thé pouvait aussi réduire les risques de diabète et de maladies cardiaques.

"Le secteur du thé ne cesse de croître en France depuis 20 ans"

Au 1ᵉʳ janvier 2024, une personne sur cinq en France était âgée de plus de 65 ans, soit 21,5 % des habitants. Le vieillissement des populations est commun à l'ensemble des pays de l'Europe.

"Deuxième boisson la plus bue au monde après l’eau, le secteur du thé n’a cessé de croître en France en 20 ans seulement : 60 % d’augmentation totale tous secteurs confondus, du thé en sachet de base aux thés haut de gamme, soit un marché de près de 500.000 millions d’euros !", indique par ailleurs le magazine Forbes.