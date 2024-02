Le cannabis pourrait aider à lutter contre les overdoses de méthamphétamine

L'ESSENTIEL Dans l’étude, environ 45 % des participants ont déclaré avoir consommé du cannabis pour gérer leurs envies de drogues stimulantes au cours des six derniers mois.

Cette association n'était pas significative pour les consommateurs de cocaïne.

Selon les auteurs, il est nécessaire de mener des études plus approfondies pour comprendre tout le potentiel du cannabis dans le contexte de la crise actuelle des overdoses.

L’utilisation de cannabis peut atténuer l'envie de consommer des drogues très stimulantes. C’est ce qu’ont révélé des scientifiques de l’université de la Colombie-Britannique (Canada). Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude publiée dans la revue Addictive Behaviors.

Cocaïne, méthamphétamine : consommer du cannabis pour gérer les envies

Pour les besoins des recherches, les chercheurs ont recruté 297 personnes. Les participants, qui consommaient simultanément du cannabis et de puissants stimulants, comme des opioïdes, ont dû répondre à un questionnaire. "Nous avons utilisé des modèles de régression logistique pour analyser l'association entre la consommation de cannabis pour gérer les envies de stimulants et les changements autodéclarés dans la fréquence de consommation de stimulants", a précisé l’équipe.

D’après les résultats, environ 45 % des volontaires ont déclaré avoir consommé du cannabis pour gérer leurs envies de drogues stimulantes au cours des six derniers mois, y compris la cocaïne en poudre, le crack et les méthamphétamines. Les données ont montré que 77,6 % des personnes ont signalé avoir diminué leur consommation de puissants stimulants pendant leur recours au cannabis. Cette association n'était pas significative pour les consommateurs de cocaïne.

Une stratégie efficace pour réduire la consommation de puissants stimulants

"Nos résultats s’ajoutent aux preuves scientifiques de plus en plus nombreuses selon lesquelles le cannabis pourrait être un outil bénéfique pour certaines personnes qui souhaitent mieux contrôler leur consommation non réglementée de stimulants, en particulier pour les personnes qui consomment des méthamphétamines. Cela suggère une nouvelle orientation pour les stratégies de réduction des risques chez les personnes qui consomment des drogues", a déclaré Hudson Reddon, auteur principal des travaux.

Selon le Dr Zach Walsh, professeur de psychologie clinique à l'UBCO, bien que ces résultats soient prometteurs, il est nécessaire de mener des études plus approfondies pour comprendre tout le potentiel du cannabis dans le contexte de la crise actuelle des overdoses.