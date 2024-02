Cancer du col de l’utérus : aucun cas détecté chez les femmes vaccinées contre le HPV depuis 2008

L'ESSENTIEL Le vaccin contre le papillomavirus humain prévient le développement du cancer du col de l'utérus.

Même une ou deux doses à un mois d'intervalle confèrent un bénéfice si elles sont administrées à l'âge de 12-13 ans.

À un âge plus avancé, trois doses sont nécessaires pour que l'efficacité du vaccin soit significative.

Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV), un virus se transmettant par contact peau à peau lors des relations sexuelles, est très efficace pour prévenir le développement du cancer du col de l'utérus. C’est ce qu’a récemment révélé une étude récente réalisée par le Public Health Scotland, en collaboration avec les universités de Strathclyde et d’Édimbourg. En Écosse, la vaccination est proposée dans le cadre de programmes scolaires à tous les élèves depuis 2008. Il contribue à protéger les garçons et les filles contre d'autres cancers liés au papillomavirus plus tard dans la vie, tels que les cancers de la tête, du cou et anogénitaux (anus, vulve, vagin, verge), ainsi que les verrues génitales.

HPV : pas de cancer du col de l'utérus chez les femmes vaccinées à l'âge de 12 et 13 ans

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont analysé les données de femmes nées entre le 1er janvier 1988 et le 5 juin 1996, qui ont été extraites du registre écossais de dépistage du cancer du col de l'utérus en juillet 2020. En parallèle, ils ont examiné les registres sur le cancer et la vaccination contre le HPV. "L'incidence du cancer du col de l'utérus pour 100.000 personnes-années et l'efficacité du vaccin ont été corrélées avec le statut vaccinal, l'âge au moment de la vaccination et le niveau de vie", peut-on lire dans les recherches publiées dans la revue Journal of the National Cancer Institute.

Selon les résultats, la vaccination contre le papillomavirus s'est révélée efficace pour prévenir le cancer du col de l'utérus, puisqu’aucun cas de cancer du col de l'utérus n'a été détecté à ce jour chez les femmes vaccinées, qui ont reçu leur première dose à l'âge de 12 et 13 ans. Les participantes ayant bénéficié du vaccin entre 14 et 22 ans et ayant reçu trois doses ont montré une réduction significative de l'incidence par rapport à celles non-vaccinées. L’équipe a constaté que les femmes vivant dans les zones les plus défavorisées avaient également moins de risque de développer un cancer du col de l’utérus après trois doses du vaccin.

"Le dépistage permet de détecter des changements dans les cellules du col de l'utérus"

"Bien que le vaccin contre le papillomavirus protège contre un grand nombre des différents types de papillomavirus responsables du cancer, il ne peut pas les protéger tous et il est toujours important de se faire un dépistage régulier du cancer du col de l'utérus. Le dépistage permet de détecter des changements dans les cellules du col de l'utérus, même si vous vous sentez en bonne santé et ne présentez aucun symptôme. Si ces changements sont détectés à un stade précoce, ils sont beaucoup plus faciles à traiter", a déclaré le Dr Tasmin Sommerfield, qui travaille au National Screening Oversight (NSO), dans un communiqué.