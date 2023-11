Cancer du col de l’utérus : les femmes handicapées sont moins susceptibles de subir un dépistage

L'ESSENTIEL Les femmes présentant un handicap quelconque (50,2 %) sont moins nombreuses à bénéficier de tests HPV-HR, qui cherchent la présence du virus HPV (Human Papillomavirus), que les patientes non handicapées (54,8 %).

Le taux de dépistage est plus élevé chez les femmes souffrant d'un handicap cognitif (55,9 %).

Il est plus faible chez les participantes atteintes d'un handicap sensoriel (49,7 %), physique (48,2 %) ou de plus de deux handicaps (47,8 %).

Malgré le déclin progressif de la mortalité due au cancer du col de l'utérus en raison d'une plus grande utilisation du dépistage, les disparités en matière de dépistage chez les femmes adultes en fonction du type de handicap n'ont pas été examinées. C’est pourquoi des chercheurs américains ont mené une étude. Dans le cadre de leurs recherches, parues dans la revue American Journal of Preventive Medicine, ils se sont intéressés aux données de 189.795 femmes âgées de 25 à 64 ans.

L’incapacité des participantes a été définie comme ayant une incapacité sensorielle, une incapacité cognitive, une incapacité physique, plus de deux handicaps ou aucune incapacité. Des analyses descriptives ont été utilisées pour estimer la proportion de tests HPV-HR, qui cherchent la présence du virus HPV (Human Papillomavirus). En outre, les scientifiques ont aussi estimé les facteurs de risque de dépistage du cancer du col de l'utérus en fonction du type de handicap.

Moins de chances de faire un test avoir HPV-HR à cause des handicaps physiques et multiples

D’après les résultats, 53,8 % des volontaires ont respecté les recommandations de l'American Cancer Society, qui conseille de faire un test HPV-HR tous les cinq ans pour toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans. Les auteurs ont constaté que la proportion de tests HPV-HR était plus faible chez les patientes présentant un handicap quelconque (50,2 %) que chez les participantes non handicapées (54,8 %). Cependant, en fonction du type de handicap, le taux de dépistage était plus élevé chez les femmes souffrant d'un handicap cognitif (55,9 %) et plus faible chez celles atteintes d'un handicap sensoriel (49,7 %), physique (48,2 %) ou de plus de deux handicaps (47,8 %) que chez les femmes n’étant pas en situation de handicap.

Cancer du col de l’utérus : "Améliorer l'accès aux services de santé préventifs pour les femmes" handicapées

Selon l’équipe, les patientes handicapées peuvent ainsi se heurter à de multiples obstacles sociaux et économiques pour accéder aux soins de santé. Un manque d'accès au dépistage du cancer du col de l'utérus, par le biais d'un test de dépistage du papillomavirus humain (HPV), au bon moment, peut causer un retard de diagnostic et de traitement. "Il est urgent de comprendre la genèse de ces disparités et d'identifier des moyens d'améliorer l'accès aux services de santé préventifs pour les femmes présentant des types de handicap spécifiques", a déclaré Amarachukwu F. Orji, auteur principal des recherches, dans un communiqué.