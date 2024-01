Cancer du col de l’utérus : un nouveau site internet pour aider à vous faire dépister

L'ESSENTIEL Un nouvel espace digital "Jefaismondepistage.e-cancer.fr" déployé en janvier 2024 permet désormais de faciliter le dépistage du cancer du col de l'utérus.

Grâce à un dépistage régulier, 90 % de ces cancers pourraient être évités.

Pourtant, aujourd’hui encore, 40 % des femmes françaises concernées ne réalisent pas, ou pas régulièrement, les examens recommandés pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.

Un nouvel espace digital "Jefaismondepistage.e-cancer.fr" déployé en janvier 2024 permet désormais de faciliter l’accès aux informations essentielles sur le dépistage du cancer du col de l’utérus, de favoriser le passage à l’acte et de faciliter la prise de rendez-vous avec un professionnel de santé.

Dépistage du cancer du col de l'utérus : pourquoi un nouveau site Internet ?

"Avec plus de 3.000 cancers du col de l’utérus diagnostiqués chaque année en France et plus de 1.100 décès, la question du dépistage est essentielle", explique l’Institut national du cancer à l’origine de cette initiative. "En effet, grâce à un dépistage régulier, 90 % de ces cancers pourraient être évités. Pourtant, aujourd’hui encore, 40 % des femmes françaises concernées ne réalisent pas, ou pas régulièrement, les examens recommandés", poursuit le groupement d'intérêt public.



Une nouvelle émission pédagogique et informative proposée par l’Institut national du cancer vient également d’être mise en ligne. Elle est intitulée : "Cancer du col de l'utérus : pourquoi c’est important de se faire dépister ?".

Comment se déroule le dépistage du cancer du col de l'utérus ?

Le dépistage du cancer du col est désormais organisé dans notre pays. Les femmes françaises ont ainsi commencé à recevoir par courrier les invitations à aller réaliser leur test auprès d’un gynécologue, d’un médecin généraliste, d’une sage-femme ou d’un laboratoire de biologie médicale. "Les invitations ne concernent que celles qui n’ont pas eu de test de dépistage ou qui l’ont eu à des intervalles trop espacés", ajoutait l’année dernière la SFCPCV. "Ce dépistage organisé n’engage aucun frais de laboratoire pour la patiente, dans le but de permettre à toutes d'en bénéficier", précisait alors la société savante.

Un test de dépistage du cancer du col de l’utérus doit être réalisé chez toutes les femmes de 25 à 65 ans. Il doit être fait tous les 3 ans entre 25 et 29 ans après 2 tests normaux réalisés à un an d’intervalle, puis tous les 5 ans entre 30 et 65 ans.

"Son but est de diagnostiquer des lésions précancéreuses afin de pouvoir les traiter et prévenir ainsi l’apparition d’un cancer du col de l’utérus. Ces lésions ne sont en effet pas visibles lors de l’examen gynécologique et sont asymptomatiques (pas de douleur ni aucune autre manifestation)", expliquaient aussi les experts.