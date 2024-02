Que faire si votre enfant a peur de l'eau ?

L'ESSENTIEL De nombreux enfants ont peur de l'eau, ce qui peut rendre difficile le moment consacré au lavage de votre tout-petit.

Pour l'aider à surmonter cette peur, il faut beaucoup de patience et instaurer un cadre sécurisé dans la salle de bain, en lui expliquant les choses et en y allant progressivement.

Le jeu peut également être un très bon allié pour réussir l'adaptation de votre enfant à l'eau.

La peur de l'eau chez les enfants est fréquente et peut rendre l'heure du bain stressante, tant pour les petits que pour les parents. Pourtant, avec patience et compréhension, il est possible de transformer cette crainte en une expérience positive et enrichissante.

Créer un environnement rassurant

La première étape pour aider votre enfant à surmonter sa peur de l'eau consiste à instaurer une atmosphère de calme et de sécurité. Vous pouvez par exemple diminuer l'intensité de l'éclairage de la salle de bain et maintenir un dialogue doux et rassurant.

Allez-y progressivement en maintenant un contact visuel et physique constant pour lui montrer que vous êtes là pour le soutenir et le protéger. Surtout, prenez le temps de respecter son rythme sans le précipiter pour qu'il puisse appréhender progressivement son bain ou sa douche.

L'habituer progressivement à l'eau

La familiarisation avec l'eau doit se faire de façon progressive, selon son niveau de confort. Vous pouvez commencer par laisser votre enfant jouer dans une baignoire vide pour qu'il s'acclimate à cet espace sans la présence intimidante de l'eau.

Ensuite, introduisez progressivement les jeux impliquant de l'eau sans pour autant remplir la baignoire pour qu'il puisse associer l'eau à une activité ludique. Petit à petit, l'introduction d'un faible débit d'eau pourra l'aider à s'habituer à la sensation de l'eau sur sa peau dans un contexte contrôlé et sécurisant.

Utiliser le jeu

Le jeu a un rôle crucial pour aider l’apprentissage et l'adaptation de votre enfant à l'eau. En lui permettant de jouer avec des objets dans l'eau, vous l'aidez à établir un lien positif avec le bain. Votre présence est aussi très importante à ses côtés pour le distraire de sa peur et encourager son exploration et sa curiosité naturelle, des éléments clés pour surmonter son appréhension.

L'important est de rester attentif aux réactions de votre enfant en lui montrant un soutien inconditionnel tout au long de son apprentissage, sans le brusquer mais en respectant son rythme. Progressivement, la peur de l'eau peut laisser place à une relation joyeuse et ludique, que ce soit à la maison ou à l'extérieur.

