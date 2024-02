Nurofen, advil : les médicaments avec 400 mg d’ibuprofène bientôt privés de publicité

L'ESSENTIEL L’ibuprofène est un anti-inflammatoires non stéroïdiens, une classe de médicaments utilisée dans le traitement de la fièvre, de la douleur et des inflammations.

À partir du 2 avril prochain, l’ANSM interdit la publicité à destination du grand public pour les médicaments contenant 400 mg d’ibuprofène.

Cette dose risque de provoquer des effets indésirables graves, notamment des hémorragies gastro-digestives ou des atteintes rénales.

À partir du 2 avril prochain, la publicité à destination du grand public pour les médicaments contenant 400 mg d’ibuprofène sera interdite, d’après un communiqué publié par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Télévision, journaux papiers, internet… Qu’importe le support, vous ne verrez donc plus ces publicités !

L’ANSM recommande l’ibuprofène 200 mg en première intention

L’ibuprofène est un anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) couramment utilisé dans le traitement de la fièvre, de la douleur et des inflammations. “Seize laboratoires sont concernés par l’ibuprofène 400 mg, ce qui représente environ une trentaine de marques de médicaments”, explique Philippe Vella, directeur médical au sein de l’ANSM, à Sud Ouest. Il est par exemple commercialisé sous les noms de Nurofen 400, Advil 400 ou Spedifen 400.

Par cette décision, l’ANSM ne vise pas l'ibuprofène en tant que substance mais la dose de 400mg. “Les recommandations de bon usage en vigueur préconisent de privilégier la prise d’ibuprofène dosé à 200 mg en première intention, peut-on lire dans le communiqué. Malgré la mention de prudence sur les publicités auprès du grand public “Utilisez la dose la plus faible possible, l’ibuprofène existe à 200 mg”, ces publicités pour des médicaments contenant 400 mg d’ibuprofène n’ont pas été de nature à inciter les patients à débuter par la dose la plus faible d’ibuprofène, à savoir 200 mg.”

Des effets indésirables graves à la prise d’ibuprofène 400 mg

L’ANSM relève des effets indésirables graves liés à la prise d’ibuprofène 400 mg, “notamment des hémorragies gastro-digestives et des atteintes rénales, [qui], ont augmenté parallèlement au nombre de publicités auprès du grand public en faveur de l’ibuprofène 400 mg et aux ventes de ces médicaments contenant 400 mg d’ibuprofène”.

Les médicaments contenant de l’ibuprofène sont généralement disponibles sans ordonnance. Mais, depuis décembre 2019, ils ne sont plus en libre accès. Les boîtes sont placées derrière le comptoir du pharmacien afin que celui-ci puisse discuter avec le patient et s’assurer que le médicament lui soit adapté.

À partir du 2 avril prochain donc, rien ne change au comptoir mais vous ne verrez plus de publicité pour les médicaments contenant 400 mg d’ibuprofène.