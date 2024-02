Antidépresseurs : une IA peut prédire leur efficacité selon les patients

L'ESSENTIEL Jusqu’à présent, aucun outil ne pouvait prédire si les antidépresseurs allaient être efficaces. Six à huit semaines après avoir pris les médicaments, les médecins vérifient s’ils ont agi.

Récemment, des chercheurs hollandais ont développé un algorithme, qui a réussi à prédire que seulement un tiers des participants d’une étude répondraient au traitement.

Selon les auteurs, le flux sanguin dans le cortex cingulaire antérieur, soit la zone cérébrale impliquée dans la régulation des émotions, serait prédictif de l'efficacité des antidépresseurs.

En cas de trouble dépressif, la réponse aux antidépresseurs varie considérablement d'une personne à l'autre, ce qui allonge le processus de recherche d'un traitement efficace. Récemment, des chercheurs de l'UMC d'Amsterdam et de Radboudumc (Pays-Bas) ont voulu savoir s’ils pouvaient prédire les effets de la sertraline, l'un des médicaments psychotropes les plus couramment prescrits aux États-Unis et en Europe.

Un tiers des patients dépressifs répondraient à l’antidépresseur, selon l’IA

Dans le cadre de leur étude, publiée dans la revue American Journal of Psychiatry, l’équipe a recruté 229 adultes souffrant de dépression majeure. Les participants ont dû faire des examens cliniques et des IRM avant et après avoir reçu la sertraline ou un placebo pendant une semaine. Ensuite, les scientifiques ont développé un algorithme pour déterminer s'ils pouvaient prédire l’efficacité de l’antidépresseur.

L’analyse a montré que seulement un tiers des patients répondraient au médicament. "C'est une nouvelle importante pour les malades. Normalement, il faut 6 à 8 semaines avant de savoir si un antidépresseur fonctionnera. (…) Grâce à cette méthode, nous pouvons déjà éviter deux tiers du nombre de prescriptions 'erronées' de sertraline et ainsi offrir une meilleure qualité de soins au patient. Car le médicament a aussi des effets secondaires", a expliqué Liesbeth Reneman, auteur des travaux.

Cerveau : le flux sanguin dans le cortex cingulaire antérieur, clé de la prédiction ?

D’après Eric Ruhé, psychiatre à Radboudumc, l'algorithme a suggéré que le flux sanguin dans le cortex cingulaire antérieur, à savoir la zone du cerveau impliquée dans la régulation des émotions, serait prédictif de l'efficacité du médicament. "Et lors de la seconde mesure, une semaine après le début, la sévérité de leurs symptômes s'est révélée prédictive."

Les auteurs estiment qu’à l’avenir, ce protocole simple et efficace pourrait contribuer à mieux adapter le traitement à chaque patient. Dans les prochains, ils comptent améliorer l’algorithme en ajoutant des informations supplémentaires.