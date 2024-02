Comment encourager l'autonomie de son enfant pour ses devoirs ?

L'ESSENTIEL Chaque enfant développe son autonomie à son propre rythme, mais il est possible de l'aider à y accéder plus facilement.

Au début de l'école primaire, les parents doivent impérativement soutenir l'enfant dans les devoirs, en l'encourageant mais aussi en lui aménageant un espace.

Il ne faut surtout pas que les devoirs deviennent une corvée, au risque de démotiver l'enfant. Pour cela, demandez-lui par exemple ce qu'il a appris, afin de créer un moment de partage et de fierté.

L'autonomie est une compétence que chaque enfant développe à son rythme, qu'il s'agisse des devoirs à la maison ou d'autres activités. Au début de l'école primaire, l’accompagnement des parents est essentiel pour donner un cadre sécurisant tout en encourageant la prise d'initiatives.

Préparer le terrain pour son autonomie

La préparation est toujours la première étape vers l'autonomie. Commencer par encourager votre enfant à préparer son matériel nécessaire pour ses devoirs peut être un excellent moyen de lui apprendre à s'organiser pour son travail et se mettre dans les bonnes conditions. Il peut ainsi préparer ses fournitures scolaires, mais aussi son espace de travail, de préférence calme et ordonné.

Avant de commencer les devoirs, prenez un moment pour discuter des tâches à accomplir et de la manière dont il souhaite les aborder. Il peut choisir l’ordre des devoirs, les ressources dont il a besoin et la façon dont il souhaite traiter les sujets. Il se sentira alors plus confiant et autonome.

Transformer les devoirs en une activité ludique

L'apprentissage ne doit pas être perçu comme une corvée. En transformant les devoirs en une activité ludique, vous encouragez votre enfant non seulement vers l'autonomie, mais aussi vers son intérêt à l'apprentissage.

Concrètement, demandez-lui de vous montrer ce qu'il a appris, pour transformer les révisions en un moment de partage et de fierté. Vous pouvez aussi lui proposer de lire à voix haute devant une audience, que ce soit un frère ou une sœur, un animal domestique ou même un jouet pour renforcer sa confiance en ses capacités de lecture et de compréhension.

Encourager l'initiative et la prise de décision

L'autonomie se nourrit de la confiance en soi et de la capacité à prendre des décisions. En laissant votre enfant décider de la façon dont il souhaite accomplir ses tâches scolaires ou de quand faire une pause, vous lui enseignez la gestion du temps et la prise de responsabilité.

Encouragez-le à réfléchir aux solutions par lui-même avant d'intervenir pour l'aider à développer sa capacité de résolution des problèmes, un autre élément clé de son autonomie. En le confrontant directement aux défis et en le poussant à envisager différentes stratégies pour les surmonter, vous l'aidez à faire confiance à son jugement et donc à s’autonomiser.

En savoir plus : "Je sais le faire" de Alain Laboile et Hifumiyo.