Onco-esthétique : «Les soins œuvrent en faveur d’un mieux-être, mais surtout d’un mieux-vivre»

L'ESSENTIEL Valérie Lachaux lutte contre un cancer apparu il y a une quinzaine d'années : "Depuis 5 ans, je suis en cure de chimiothérapie de manière successive et sans relâche."

Parallèlement, elle est devenue Présidente de l'association Belle & Bien qui accompagne chaque année près de 5.000 femmes qui font face à la maladie, en leur offrant des soins onco-esthétiques.

"En retrouvant leur féminité, leur moi d’avant, les patientes sont incitées à mieux s’occuper d’elles et à suivre leur traitement."

“À l’heure où plus de 430.000 nouveaux cas de cancer sont déclarés chaque année, la maladie peut nous toucher de près ou de loin. Me concernant, elle m’a touchée en plein dans le mille il y a 15 ans”, nous dit d’emblée Valérie Lachaux, présidente de l’association Belle & Bien. “À l’annonce de mon cancer du sein, comme vous pouvez l’imaginer, mon monde a vacillé. Ma première épreuve a été la mastectomie. S’en est suivie ensuite une succession de traitements : chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie et différentes opérations de reconstruction. Un parcours du combattant, des pages de vie difficiles. Cependant, chaque étape a quand même été une victoire remportée sur la maladie pendant 10 ans.”

“Ma maladie m’a d'abord effritée, avant de me rendre plus résiliente et plus forte que jamais”

“En 2019, une rechute a été un peu le tournant imprévu. Ma maladie est devenue chronique et, depuis 5 ans, je suis en cure de chimiothérapie de manière successive et sans relâche. Cette épreuve m’a cependant appris et m’apprend encore tous les jours que la véritable force est celle de parvenir à faire face aux obstacles de la vie et de ne pas y être confrontée. Et finalement, c'est ce qui rend l’histoire de ma vie encore plus belle, à la façon du kintsugi. Le kintsugi nous vient du Japon. C’est une méthode de réparation des porcelaines et des céramiques brisées à l’aide d’une laque saupoudrée de poudre d’or pour colmater les pièces cassées. Alors, quel lien avec mon combat ? J’aime cette analogie parce que cet art ancestral japonais répare l’abîmé et, au-delà, l’embelli. Donc, un peu comme ma maladie qui m’a d'abord effritée, avant de me rendre plus résiliente et plus forte que jamais.”

Traiter les aspects esthétiques liés à la maladie et ses traitements

“Le cancer perturbe tous les repères de l’individu. Et les traitements contre le cancer du sein, en particulier, peuvent impacter l’image de soi et la qualité de vie des patientes. Donc, l’onco-esthétique, c’est une discipline qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes du cancer en traitant les aspects esthétiques liés à la maladie et ses traitements”, explique la Présidente de l’association. Soins du corps, soins du visage, massages, conseils maquillage… L’onco-esthétique regroupe une multitude de services. “Ça inclut la gestion des effets secondaires tels que la perte des cheveux, des cils, des sourcils, les changements cutanés, type sécheresse, type peau atone ou d’autres altérations physiques tels que l’aspect des ongles, par exemple”, ajoute-t-elle.

“Pour mieux vivre la maladie et ses effets indésirables, il est plus qu’important de pouvoir bénéficier plus systématiquement de soins onco-esthétiques”

“Encore trop peu de personnes fragilisées par la maladie bénéficient en France de soins onco-esthétiques”, regrette la militante. “Et pourtant, pour mieux vivre la maladie et ses effets indésirables, il est plus qu’important, voire indispensable, de pouvoir bénéficier plus systématiquement de soins onco-esthétiques. Et c’est ce que propose notre association Belle & Bien.”

À travers des ateliers de beauté, l’association offre donc des soins onco-esthétiques aux femmes en cours de traitement. “On a mené des études quantitatives et scientifiques que l’on publie d’ailleurs actuellement à l’occasion de la Journée mondiale du cancer. Ces études démontrent que les soins de beauté intégrés au parcours thérapeutique ont un effet positif. (...) 94 % des participantes estiment que l’utilisation des produits de soins ou de maquillage exerce un impact sur leur confiance en elles.” L’association a également mené un travail de recherche qualitatif en partenariat avec l’École de psychologues-praticiens, qui révèle que les soins onco-esthétiques permettent aux femmes de se réapproprier leur corps, de réduire les effets psychologiques des changements physiques et ainsi de mieux accepter ces effets secondaires liés à leur traitement. “Le corps qui, au début, est objet de souffrance devient corps objet de sensations plaisantes et, en retrouvant leur féminité, leur moi d’avant, les patientes sont incitées à mieux s’occuper d’elles et à suivre leur traitement. Donc, on peut ainsi dire que les soins onco-esthétique œuvrent en faveur d’un mieux-être, mais surtout d’un mieux-vivre.”

L’association Belle & Belle, dont le slogan est « Prendre soin de soi est une thérapie », est née en France en 2001 et s’est, depuis, déployée dans 27 pays. “Chaque année, l’association accompagne près de 5.000 femmes qui font face à la maladie en leur offrant des soins onco-esthétiques pour les aider à retrouver la confiance en soi, l’estime de soi. On propose des services adaptés, accessibles au plus grand nombre et de différentes manières.”

