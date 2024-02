Le SOPK associé à des troubles cognitifs lors du vieillissement

L'ESSENTIEL L'Organisation mondiale de la Santé estime que le SOPK pourrait toucher jusqu'à 13 % des femmes en âge de procréer, et que 70% d’entre elles ne seraient pas diagnostiquées.

Comme son nom l'indique, l'un des symptômes du SOPK est la formation de kystes dans les ovaires.

Une nouvelle étude a associé le SOPK à des troubles cognitifs.

Les données d'une étude qui a duré 30 ans indiquent une association inquiétante entre le SOPK (syndrome des ovaires polykystiques) et le vieillissement précoce du cerveau.

Les femmes de la cohorte constituée pour la recherche étaient âgées de 18 à 30 ans au début de la période d'étude. 66 étaient atteintes de SOPK. Après 30 ans de suivi, on leur a demandé de passer toute une série de tests, afin d’évaluer leur mémoire, leur attention, leur capacité verbale, etc...

SOPK : les femmes touchées ont de moins bons résultats aux tests cognitifs

Les chercheurs ont alors constaté que le score moyen des personnes atteintes de SOPK au test de Stroop était inférieur d'environ 11 % à celui des femmes ne souffrant pas de cette maladie.

Les résultats à tous les autres tests étaient aussi moins bons chez les malades, même après ajustement des données en fonction de l'âge et de l'éducation des participantes.

291 femmes (dont 25 atteintes du SOPK) ont également passé des scanners cérébraux à la 25e et à la 30e année de l’expérience. Les examens ont alors révélé une plus faible intégrité de la matière blanche chez les patientes atteintes du SOPK, ce qui pourrait indiquer un vieillissement prématuré du cerveau selon les chercheurs.

"Nos résultats suggèrent que les personnes atteintes de cette maladie ont une mémoire et des capacités de réflexion plus faibles. Elles subissent aussi des changements cérébraux subtils au milieu de la vie. Cela pourrait avoir un impact à de nombreux niveaux, y compris sur la qualité de vie, la réussite professionnelle ou les finances", écrivent-ils dans leur compte-rendu.

"Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et déterminer comment ce changement se produit", estiment-ils également.

Symptômes et prévalence du SOPK

L'Organisation mondiale de la Santé estime que le SOPK pourrait toucher jusqu'à 13 % des femmes en âge de procréer, et que 70 % d’entre elles ne seraient pas diagnostiquées.

Comme son nom l'indique, l'un des symptômes du SOPK est la formation de kystes dans les ovaires. Cette affection se caractérise par des déséquilibres hormonaux, qui entraînent notamment des règles irrégulières, une absence d'ovulation, une pilosité faciale et corporelle excessive ainsi qu'une prise de poids. C'est l'une des principales causes d'infertilité et le déclencheur de comorbidités telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiaques.

Outre les symptômes physiques handicapants, de nombreuses personnes atteintes du SOPK souffrent de problèmes de santé mentale.