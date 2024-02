Alzheimer : l'activation d'une protéine cérébrale pourrait protéger les femmes

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude avance que l'activation d'une protéine cérébrale, appelée CYP46A1, peut protéger les femmes contre le développement de la maladie d'Alzheimer.

Cette dernière permet l'élimination de l’excès de cholestérol dans le cerveau en le transformant en un dérivé oxydé du cholestérol (24SOH).

Un taux élevé de CYP46A1 est aussi corrélé à la présence de neurones plus sains, des capacités de mémoire améliorées et une activité œstrogénique plus élevée chez les souris femelles étudiées.

Les femmes sont plus exposées au risque de la maladie d’Alzheimer. Les données montrent, en effet, que sur 25 malades atteints de cette pathologie neurodégénérative, 15 sont des patientes. L’institut Karolinska (Suède) a fait une découverte qui pourrait aider la gent féminine à lutter contre cette pathologie.

Leurs travaux, parus dans la revue Science Advances le 26 janvier 2024, suggèrent que l'activation d'une protéine cérébrale appelée CYP46A1 peut les protéger contre le développement de la maladie d'Alzheimer.

Alzheimer : une protéine cérébrale protège le cerveau des femmes

La protéine cérébrale CYP46A1 aide à éliminer l’excès de cholestérol dans le cerveau en le transformant en un dérivé oxydé du cholestérol nommé 24S-hydroxycholestérol (24SOH). Les chercheurs ont voulu savoir ce qu’il se passe lorsque les niveaux de cette protéine augmentent. Ils ont pour cela observé des souris mâles et femelles.

Premier constat : une hausse de CYP46A1 fait grimper la production de 24SOH. Ensuite, elle est corrélée chez les femelles à la présence de neurones plus sains, des capacités de mémoire améliorées et une activité œstrogénique plus élevée aussi bien chez les rongeurs âgés que ménopausés. En revanche, les effets bénéfiques ne sont pas vus chez les mâles.

Ces résultats appuient d’autres travaux montrant que des taux élevés de 24SOH dans le liquide céphalo-rachidien de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, étaient corrélés à des niveaux plus faibles de marqueurs de la pathologie comme la protéine tau, mais uniquement chez les femmes.

Alzheimer : un médicament anti-VIH pour activer la protéine ?

Face à cette découverte, l’équipe avance que l'activation de la protéine CYP46A1 augmente l'activité des œstrogènes dans le cerveau des souris femelles ménopausées et âgées, faisant de cet élément une cible thérapeutique potentielle spécifique aux femmes. Et, bonne nouvelle : le monde médical a d’ores et déjà une solution pour l’activer. "Des recherches antérieures ont montré que le CYP46A1 peut être activé pharmacologiquement avec de faibles doses du médicament anti-VIH Efavirenz", explique Silvia Maioli de l’institut Karolinska et chercheuse principale de l'étude dans un communiqué.

L’experte ajoute : "Nous pensons que cibler le métabolisme du cholestérol par des activateurs du CYP46A1 tels que l'éfavirenz pourrait offrir une nouvelle approche pour promouvoir la neuroprotection médiée par les œstrogènes chez les femmes à risque de maladie d'Alzheimer."