Prise de poids : ce plat coréen aide à garder la ligne

L'ESSENTIEL Une étude révèle que le kimchi aide à lutter contre l'obésité et la graisse abdominale.

Pour profiter de ces effets bénéfiques, il faudrait manger ce plat fermenté coréen jusqu'à trois portions par jour.

En revanche, consommer plus que trois portions par jour est associé à une hausse du risque d'obésité.

Hallyu, la vague coréenne, a fait déferler dans le monde les films, les K-dramas, la K-pop… mais aussi le kimchi, un plat de chou ou de radis fermenté pimenté. Et cela serait plutôt une bonne chose, si on en croit une étude sud-coréenne publiée dans la revue BMJ Open le 30 janvier 2024.

Ce mets – obtenu en faisant fermenter des légumes avec divers assaisonnements comme l'oignon, l'ail et la sauce de poisson – aiderait à lutter contre l’obésité et la graisse abdominale.

Obésité : le kimchi aide à lutter contre les kilos en trop

De précédentes études avaient montré que les bactéries lactiques Lactobacillus brevis et L. plantarum présentes dans le kimchi avaient un effet anti-obésité. Les chercheurs ont voulu vérifier et mesurer plus précisément le lien entre le plat et une réduction du risque d'obésité globale et/ou de graisse abdominale.

Ils ont pour cela étudié les données de 115.726 personnes âgées en moyenne de 51 ans ayant participé à l’étude Health Examinees (HEXA). Leur régime alimentaire a été évalué à l'aide d'un questionnaire présentant 106 aliments. Les volontaires devaient indiquer à quelle fréquence ils mangeaient une portion de chacun d’eux (de jamais ou rarement, jusqu'à plusieurs fois par jour). De plus, la taille, le poids, l'IMC et le tour de taille ont été mesurés pour chaque participant. Au début de l’étude, 36 % des hommes et 25 % des femmes étaient considérés comme obèses.

Après avoir pris en compte les facteurs potentiellement influents, les analyses ont montré que manger jusqu'à 3 portions quotidiennes de kimchi réduisait le risque d'obésité de 11 % par rapport à moins d'une portion par jour.

Il existe plusieurs formes de kimchi et les effets du plat fermenté variaient un peu, selon la recette. Par exemple, les hommes qui prenaient 3 portions quotidiennes ou plus de kimchi au chou présentaient une prévalence d’obésité globale inférieure de 10 % par rapport aux autres. Le risque de “bedaine” diminuait pour sa part de 10 %. Chez les femmes, 2 à 3 portions du plat par jour baissaient le risque d’obésité globale de 8 % tandis que 1 à 2 portions/jour étaient associées à un risque d’obésité abdominale moindre de 6 %.

En parallèle, les personnes optant pour un kimchi de radis affichaient un recul du risque d’obésité d’environ 9 % chez les deux sexes. La consommation de 25 g/jour pour les hommes et de 11 g/jour pour les femmes était associée respectivement à une baisse du risque de graisse de 8 % et de 11 %.

Kimchi : éviter de dépasser 3 portions par jour

Si manger au moins trois portions de kimchi semble être un outil efficace pour lutter contre la prise de poids, ce n’est pas la peine de doubler les quantités. Les experts ont précisé que les personnes qui consommaient une dose plus importante avaient également tendance à prendre plus d’aliments susceptibles de faire grossir comme le riz et la viande. Il n'y avait alors plus de bénéfices affichés sur la balance.

"Puisque tous les résultats observent une association en forme de J, une consommation excessive suggère le potentiel d'une augmentation de la prévalence de l'obésité. Et comme le kimchi est l’une des principales sources d’apport en sodium, une quantité modérée devrait être recommandée pour les bienfaits de ses autres composants sur la santé", écrivent les auteurs dans leur article.