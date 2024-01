Cryogénisation : de plus en plus de personnes se font congeler dans l'espoir de revivre un jour

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, la cryogénisation a de plus en plus de succès.

Pour plusieurs dizaines de milliers de dollars, il est possible d'être conservé après son décès.

Les personnes ayant recours à ce genre de services espèrent pouvoir être ramenées à la vie, lorsque la science aura trouvé le moyen de le faire.

Est-il possible d’inverser le cours de la vie ? C’est en tous cas ce qu’espèrent des milliers de personnes à travers le monde. Elles ont recours à des services de cryogénisation : leur corps est congelé après leur décès pour conserver leurs cellules intactes, avec pour objectif d’être "ressuscité" le jour où la science le permettra. Aux États-Unis, elles sont de plus en plus nombreuses, comme le rapporte le Daily Mail.

De plus en plus de personnes ont recours à la cryogénisation

Dans le Michigan, l’Institut Cryonics est spécialisé dans la cryogénisation. Environ 2.000 personnes ont eu recours aux services de cette entreprise, dont plus de 1.300 Américains et 128 Britanniques. Entre 2006 et 2023, ce nombre a été multiplié par trois. "Le centre est fier d'être abordable pour la personne moyenne, avec une préservation complète du corps à partir de 28.000 $, généralement payée par l’assurance-vie", précise le Daily Mail. Le quotidien britannique affirme que ce type de services n’est désormais plus réservé à l’élite : parmi les personnes décédées stockées, il y a des professeurs, des étudiants ou encore des secrétaires.

Comment se passe la cryogénisation ?

Après le décès d’une personne, le corps est refroidi avec de la glace. Tous les liquides, dont le sang, sont évacués car leur congélation pourrait endommager les cellules du corps. À la place, un liquide spécial, dit de cryoprotection, est injecté pour empêcher la formation de glace. Les organismes sont ensuite conservés à -196°C pendant quelques cinq jours et demi, dans une unité controlée par ordinateur. Puis, ils sont placés dans des sortes de grands tubes, où la température est maintenue -170°C grâce à de l’azote liquide.

Cryogénisation : un pari sur l’avenir

L’espoir des personnes ayant recours à ce type de méthode est de revenir un jour à la vie grâce à de larges avancées scientifiques. "Même si les scientifiques trouvent comment ramener les gens à la vie, ils devront également trouver comment inverser le processus de vieillissement et la condition qui a provoqué leur mort en premier lieu", rappelle le Daily Mail. Cette incertitude sur l’utilité de la cryogénisation à terme pose de nombreuses questions éthiques, compte tenu des prix élevés pratiqués. "Ce que nous faisons est assez rationnel quand on y pense, estime, à l’inverse, le président du Cryonics Institute, Dennis Kowalski. La cryogénisation est comme un trajet en ambulance vers un futur hôpital qui pourrait ou non exister un jour. Même si nous ne donnons aucune garantie, si vous êtes enterré ou incinéré, vos chances de revenir sont nulles. Nous sommes donc un pari de Blaise Pascal, ou un pari avec peu à perdre et tout à gagner." En France, comme le rappelle Libération, seuls de type de sépulture sont autorisés : l’inhumation et la crémation, ce qui rend la cryogénisation interdite.