Dépistage : où passera le bus du cœur des femmes en 2024 ?

L'ESSENTIEL Le bus du cœur des femmes reprend du service en 2024, en s’installant dans différentes villes.

Le bus du cœur des femmes vise à détecter les maladies cardiovasculaires chez les femmes.

Les maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC, cardiopathies...) constituent la première cause de mortalité des Françaises.

Malgré les évènements tragiques du mois de juin ayant entrainé la destruction totale du bus du cœur des femmes et de l’ensemble du matériel médical pendant les nuits d’émeutes à Bobigny, la plus grande opération de dépistage des maladies cardiovasculaires en France reprend du service en 2024.

A quoi sert le bus du cœur des femmes ?

"Le bus du cœur des femmes va à la rencontre de toutes les femmes et en priorité celles qui sont les plus à risque : celles qui n’ont pas le temps de prendre soin d’elles, qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité (financière, médicale, sociale...). L’objectif est de leur offrir un dépistage gratuit au plus près de leur lieu de vie et de les réinsérer si nécessaire dans un parcours de soin grâce à la mise en place d’un maillage territorial de professionnels de santé libéraux et hospitaliers", précise l’association Agir pour le cœur des femmes dans un communiqué de presse.

Avec 200 décès par jour dont 80 % pourraient être évités grâce à une prévention ad hoc, le Pr Claire Mounier Véhier et Thierry Drilhon, cofondateurs de l’opération, soulignent l’importance d’alerter et de sensibiliser le grand public sur la première cause de mortalité des femmes en France : les maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC, cardiopathies...).

"Avec le bus du cœur des femmes, nous construisons tous ensemble des parcours de soins cardiovasculaires et gynécologiques aux côtés des professionnels de santé locaux, libéraux et hospitaliers. Notre ambition n’est pas de proposer un dépistage ponctuel, mais bien d’inciter à la pérennité d’une prise en charge adaptée", explique le Pr Claire Mounier Véhie.

"L’incendie du bus du cœur des femmes en juin dernier et l’élan de solidarité qui s’en est suivi ont renforcé nos convictions : les Françaises et les Français sont très attachés à notre opération. 9 femmes sur 10 passées par le Bus ces deux dernières années présentaient au moins deux facteurs de risques. Il y a donc une nécessité impérieuse de se rendre au cœur des territoires pour délivrer nos messages de sensibilisation. Rien ne pourra nous freiner dans notre mission. Trois chiffres à retenir pour prendre la mesure de cette urgence : 2, 33 et 200. 2, c’est le nombre de femmes qui décèdent chaque jour d’un accident de la route en France, 33 c’est le nombre de femmes qui décèdent chaque jour d’un cancer du sein, 200, c’est le nombre de femmes qui décèdent chaque jour d’une maladie cardiovasculaire", complète Thierry Drilhon.

Concrètement, le dépistage se fait en 10 étapes :

1/ Présentation du parcours et des documents de sensibilisation, remise du livret de dépistage.

2/ Entretien initial avec un médecin pour un repérage des antécédents et des symptômes d’alerte cardiovasculaires et métaboliques.

3/ Risque cardiovasculaire : mesures de la pression artérielle.

4/ Risque métabolique : mesure du poids, de la taille et du périmètre abdominal, dosages capillaires de la glycémie et des lipides.

5/ Addictologie : entretien de repérage (alcool, tabagisme...).

6/ Gynécologie : entretien et repérage des situations à risque avec volet gynéco-obstétrical.

7/ Bilan : synthèse du dépistage avec le médecin, récupération du livret de dépistage et proposition d’un parcours de soin si nécessaire (lettre au médecin traitant, prises de rendez-vous auprès d’un médecin cardio-vasculaire et/ou d’un gynécologue, etc...).

8/ Électrocardiogramme de repos pour les femmes les plus à risque et/ou ayant des symptômes d’alerte cardiovasculaires.

9/ Dépistage artériel par échographie pour les femmes les plus à risque.

10/ Remise d’un sac contenant des brochures de prévention et d’un autotensiomètre fourni par Axa Prévention (chaque femme aura bénéficié au préalable d’une démonstration du fonctionnement de l’autotensiomètre avec un atelier).

Quels parcours pour le bus du cœur des femmes en 2024 ?

Voici où et quand passera le bus du cœur des femmes en 2024 :

20 – 22 mars : Cannes

27 – 29 mars : Six-Fours les Plages

03 – 05 avril : La Rochelle

24 – 26 avril : Montauban

15 – 17 mai : Royan

22 – 24 mai : Le Mans

11 – 13 juin : Blois

26 – 28 juin : Argenteuil

11 – 13 septembre : Le Havre

18 – 20 septembre : Béthune

25 – 27 septembre : Lille

08 – 10 octobre : Calais

16 – 18 octobre : Maubeuge

23 – 25 octobre : Luxembourg

06 – 08 novembre : Romans sur Isère

13 – 15 novembre : Auxerre

Près de 10.000 femmes ont déjà bénéficié d’un dépistage cardiovasculaire et gynécologique gratuit dans le bus du cœur des femmes en un peu plus de deux ans.