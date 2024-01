Cancer : la perte de poids involontaire est un signe qui doit vous pousser à consulter

L'ESSENTIEL La perte de poids involontaire est associée à une augmentation du risque de diagnostic de cancer au cours de l'année à venir

Le lien a été démontré pour les cancers du tractus gastro-intestinal supérieur, les cancers hématologiques, les cancers colorectaux et pulmonaires.

Les chercheurs incitent les personnes ayant une perte de poids involontaire au cours des derniers mois à consulter un médecin.

"Si vous perdez du poids alors que vous n'essayez pas d'en perdre en apportant des changements à votre routine d'exercice ou à votre régime alimentaire, vous devriez consulter votre médecin pour examiner les causes possibles", prévient l'oncologue Brian Wolpin, directeur du Gastrointestinal Cancer Center au Dana-Farber Institute et au Hale Family Center for Pancreatic Cancer Research. La raison de sa mise en garde ? Il a confirmé le lien entre la perte de poids involontaire et le cancer dans une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association le 23 janvier 2024.

Perte de poids involontaire : un lien avec plusieurs cancers

Pour déterminer le lien entre perte de poids et cancer, les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de 157.474 participants de deux études longitudinales ayant respectivement débuté en 1976 et 1986. Ils ont été suivis jusqu'en 2016. Par ailleurs, les volontaires devaient indiquer leur poids et leur niveau d'activité physique tous les deux ans dans un questionnaire. Une partie concernant leur alimentation était ajoutée tous les quatre ans.

L'analyse des données et des comportements montre que la perte de poids non-intentionnelle est associée à une augmentation du risque de diagnostic de cancer dans l'année suivante.

L'étude révèle que l'amaigrissement involontaire était plus fréquente avec certains types de cancer, tels que les cancers du tractus gastro-intestinal supérieur, (y compris celui de l'œsophage, de l'estomac, du foie, des voies biliaires et du pancréas), les cancers hématologiques (y compris le lymphome non hodgkinien, le myélome multiple et la leucémie), le cancer colorectal et pulmonaire. En revanche, la perte de kilos n'était pas associée à un risque accru de cancer du sein, de cancer génito-urinaire, de cancer du cerveau ou du mélanome.

Perte de poids inexpliqué : un signe utile au dépistage ?

"La perte de poids inattendue peut être due au cancer ou à de nombreuses autres affections", précise le Dr Wolpin dans un communiqué. "Parfois, la perte de poids est due à plus d'exercice ou à une alimentation plus saine, et cela peut être bénéfique pour la santé des gens. Cependant, lorsqu'un patient subit une perte de poids involontaire qui n'est pas due à des comportements plus sains, il est approprié de consulter votre médecin de soins primaires, afin qu'il puisse déterminer si une évaluation supplémentaire est nécessaire pour d'autres causes de perte de poids, y compris le cancer."

Ainsi, l'expert et son équipe suggèrent que les personnes qui maigrissent de manière involontaire et sans avoir modifié leurs habitudes devraient consulter leur médecin afin d'évaluer les causes possibles de cette perte de kilos. En surveillant ce signe, il serait possible de diagnostiquer un éventuel cancer plus tôt et de prendre les mesures nécessaires pour une prise en charge précoce.