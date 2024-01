Parkinson : la stimulation cérébrale profonde bénéfique à long terme

L'ESSENTIEL La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative progressive dont l'incidence augmente en France.

Des chercheurs ont démontré que la stimulation cérébrale profonde des malades est bénéfique 5 ans après l'administration du traitement.

La stimulation cérébrale profonde se fait à l’aide d’électrodes implantées dans le cerveau et reliées à un neurostimulateur.

Selon une nouvelle étude, la stimulation cérébrale profonde est bénéfique à long terme pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

"Quels sont les effets à long terme de la stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique (STN-DBS) sur la qualité de vie, les aspects moteurs et les besoins en médicaments chez les patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade avancé ?", écrivent les auteurs de la nouvelle recherche au début de leur rapport. "Jusqu’ici, il n'existait pas d'études contrôlées sur ce sujet avec un suivi de plus de 3 ans", poursuivent-ils.

Parkinson : la stimulation cérébrale profonde est bénéfique 5 ans après

Pour pallier ce manque de données, les scientifiques ont inclus dans leur cohorte de recherche 167 malades recrutés du 1er mars 2011 au 31 mai 2017 dans 3 centres universitaires européens. Après 5 ans de suivi, l'analyse de leurs données médicales a été réalisée de septembre 2022 à janvier 2023.

"Cet essai contrôlé non randomisé portant sur des patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade avancé a révélé qu'après un suivi de 5 ans, la qualité de vie est restée stable dans le groupe ayant reçu la stimulation cérébrale profonde et s'est détériorée dans le groupe n’ayant reçu que les médicaments habituels", rapportent les chercheurs. La qualité de vie des personnes ayant été traitées par la stimulation cérébrale profonde était meilleure "principalement en raison de l'amélioration de leur mobilité", peut-on également lire dans le rapport.

"A l’heure actuelle, les évaluations et les ajustements de ces traitements reposent essentiellement sur les informations délivrées par le patient et sur les évaluations cliniques réalisées au cours de la consultation", précise l’APHP.

1 Français sur 50 sera touché par la maladie de Parkinson

Avec 272.500 patients aujourd’hui recensés, 1 Français sur 50 sera touché par la maladie de Parkinson au cours de son existence. La prévalence de cette pathologie est en constante augmentation dans notre pays, qui compte 2.5 fois plus de malades qu’en 1990. "Ce phénomène est essentiellement dû au vieillissement de la population et probablement à des facteurs hormonaux ou environnementaux dont on ne connaît pas encore l’impact exact sur la maladie", précise Jean-Louis Dufloux, président de l’association France Parkinson.



La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative progressive dont on ne guérit pas.