Maladies diarrhéiques : le changement climatique favorise leur propagation

L'ESSENTIEL La campylobactériose est une infection bactérienne qui peut provoquer la diarrhée et des douleurs à l'estomac.

En raison de l’humidité accrue, des journées plus longues et des températures élevées, une forte hausse des maladies diarrhéiques a été observée.

La chaleur pourrait augmenter la survie et la propagation de bactéries pathogènes.

"Il existe plusieurs preuves sur le fait que les conditions météorologiques et le climat influencent la propagation de certaines maladies infectieuses, en déterminant leur répartition saisonnière et géographique. Ceci est pertinent pour les infections gastro-intestinales, qui entraînent une morbidité et une mortalité élevées dans le monde. Les conditions météorologiques peuvent avoir un impact sur le comportement des personnes, la survie et la répartition des agents pathogènes, l’élevage et d’autres facteurs environnementaux", ont déclaré des chercheurs de l’université de Surrey (Angleterre).

Dans une récente étude, ils ont voulu analyser l'impact des conditions météorologiques sur la transmission de la campylobactériose, une infection bactérienne qui peut provoquer la diarrhée et des douleurs à l'estomac. Pour rappel, Campylobacter est l’une des quatre principales causes mondiales de maladies diarrhéiques. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle est considérée comme la cause bactérienne la plus courante de gastroentérite humaine dans le monde. Ces infections sont généralement bénignes, mais elles peuvent être mortelles chez les très jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées.

Campylobactériose : plus de cas à cause de l’humidité et des températures élevées

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont examiné les données d'environ un million de cas de campylobactériose en Angleterre et au Pays de Galles sur une période de 20 ans. Selon les résultats, publiés dans la revue PLOS Computational Biology, les incidences de campylobactériose étaient constantes en dessous de 8°C. Cependant, une forte augmentation des infections (environ un cas par million de personnes) a été observée pour chaque hausse de température de 5°C, où les températures se situaient entre 8°C et 15°C.

Autre constat : les cas avaient tendance à augmenter avec une humidité de l'ordre de 75 à 80 %, tandis que les associations avec les précipitations et la vitesse du vent étaient plus faibles. Les scientifiques ont également identifié un lien entre une hausse des cas de campylobactériose et la durée de la journée, soit une journée de plus de 10 heures.

"Il se pourrait que la chaleur augmente la survie et la propagation de bactéries pathogènes"

"Nous ne comprenons pas complètement pourquoi cela peut se produire. Il se pourrait que la chaleur augmente la survie et la propagation de bactéries pathogènes ou bien changer le comportement des gens et la façon dont ils socialisent pendant ces périodes", a conclu le Dr Giovanni Lo Iacono, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.