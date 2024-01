Envoyer des mails pendant une réunion ? Pas forcément une mauvaise chose !

L'ESSENTIEL La multicommunication n’affecte pas la réalisation des tâches, la satisfaction de l'apprentissage et l'engagement psychologique.

Les personnes utilisant simultanément plusieurs outils de communication peuvent exploiter les informations acquises lors de conversations secondaires pour améliorer leur tâche principale.

Pour gérer efficacement les attentes de leurs interlocuteurs, les multicommunicateurs doivent s'assurer qu'ils sont conscients de cette approche et qu'ils s'y sentent à l'aise.

À l'ère du numérique, la multicommunication est devenue courante, car les personnes jonglent fréquemment avec différents outils de communication, comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Cela est perçu comme une source de distraction, car notre attention peut être détournée d'une tâche ou d'une autre. C’est par exemple le cas au travail lors d’une réunion qui s’éternise. Certains en profitent pour trier leurs e-mails ou répondre à un message.

"À première vue, il est facile de donner une connotation négative à la multicommunication. Mais nous devons nous concentrer sur la manière dont les gens gèrent leur multicommunication plutôt que sur le comportement lui-même", a déclaré Jinglu Jiang, professeur à l’université d'État de New York à Binghamton (États-Unis). Ainsi, avec son équipe, la chercheuse a voulu comprendre l'ensemble de ses implications et de ses conséquences pour les individus et les groupes dans divers contextes professionnels, personnels et sociaux.

Multicommunication : elle est bénéfique lorsque l’on est capable d'équilibrer notre attention divisée

Pour cela, ils ont mené une étude publiée dans la revue Computers in Human Behavior Reports. Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont passé en revue 68 cohortes sur la communication interpersonnelle parues au cours des deux dernières décennies. Ces dernières ont été menées dans des contextes éducatifs, commerciaux et sociaux. La plupart des recherches se sont concentrées sur les mécanismes et les impacts au niveau individuel.

Les résultats ont montré que la multicommunication ne constituait pas toujours un obstacle à la satisfaction de l'apprentissage, la réalisation des tâches et l'engagement psychologique. Elle peut être très bénéfique lorsque les gens sont capables d'équilibrer leur attention divisée et de gérer efficacement les attentes de la personne avec laquelle ils communiquent. "Tout le monde ne peut pas être un 'superman' dans ce domaine, mais si vous envoyez un message à un collègue pour obtenir des informations qui pourraient être utiles alors que vous êtes en réunion, cela pourrait rendre votre contribution à la réunion plus efficace", a expliqué Jinglu Jiang.

Être à l’aise avec l'approche multicommunicante pour profiter de ses avantages

Pour gérer efficacement les attentes des interlocuteurs, les multicommunicateurs doivent s'assurer qu'ils sont conscients de l'approche multicommunicante et qu'ils s'y sentent à l'aise. "Une bonne gestion de ce comportement au niveau de l'individu et de l'équipe fait la différence entre la multicommunication en tant que distraction et la multicommunication en tant qu'atout", a conclu l’auteure principale de l’étude.