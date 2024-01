Grossesse, chimiothérapie... Pourquoi nos cheveux peuvent-ils être modifiés ?

L'ESSENTIEL Nos cheveux sont liés à la génétique et aux hormones.

Des variations hormonales peuvent les faire tomber ou modifier leur nature.

C'est le cas pour la grossesse, la puberté ou encore la chimiothérapie.

Nos cheveux changent tout au long de la vie. Certains événements peuvent accentuer ce processus. Selon Theresa Larkin, professeure de sciences médicales à l’université de Wollongong en Australie, des changements hormonaux peuvent entraîner des modifications capillaires. Elle explique comment sur le site anglophone The Conversation.

Pourquoi existe-t-il différentes natures de cheveux ?

Chaque mèche de cheveux pousse à partir d’un follicule pileux, dont les racines se trouvent dans la peau. "Chaque follicule pileux contient des cellules souches qui se multiplient et se transforment en mèche de cheveux", explique la spécialiste. Selon le type de follicule, la nature du cheveu varie. Ainsi, les follicules asymétriques et courbés forment un angle à la surface de la peau, ce qui va plier les cheveux et les rendre ondulés. "L’asymétrie du follicule pileux provoque également un regroupement de la kératine sur un côté de la mèche de cheveux, poursuit-elle. Cela rapproche les parties de la mèche de cheveux en une boucle, et elle se maintient à mesure que les cheveux continuent de pousser." En revanche, les follicules symétriques, ronds et perpendiculaires à la surface de la peau produisent des cheveux raides.

Grossesse et hormones : quel est leur impact sur la chevelure ?

"De nombreuses femmes remarquent que leurs cheveux sont plus épais pendant la grossesse", prévient Theresa Larkin. Ce changement de texture est lié aux effets des hormones sur le cycle capillaire. Les cheveux passent par plusieurs phases : la croissance, qui peut durer plusieurs années, la phase de transition où ils ne poussent plus et enfin la phase de repos ou le cheveu reste dans le follicule sans tomber. "Pendant la grossesse, des niveaux élevés d’œstrogènes, de progestérone et de prolactine prolongent la phase de repos du cycle pilaire, explique la spécialiste. Cela signifie que les cheveux restent plus longtemps dans le follicule pileux et cela diminue la perte de cheveux." Après l’accouchement, la chute des niveaux d’hormones provoque une perte de cheveux importante, car tous ceux restés en repos dans le follicule tombent.

Grossesse, chimiothérapie : des effets sur les follicules pileux

Mais les variations hormonales ont aussi des effets sur la génétique des cheveux. L’autrice parle du phénomène de domination incomplète. "Pour les cheveux, nous avons les gènes des cheveux bouclés et des cheveux raides, développe-t-elle. Mais quand quelqu’un a un gène de cheveux bouclés et un gène de cheveux raides, il peut avoir les cheveux ondulés." Avec les changements hormonaux, certains gènes peuvent devenir plus actifs, et certains sont liés aux follicules pileux : des cheveux ondulés peuvent devenir bouclés ou lisses.

En dehors des variations hormonales liées à la puberté ou la grossesse, elle ajoute que la chimiothérapie peut avoir des effets génétiques qui influencent la forme des follicules pileux. Aussi, en vieillissant, le taux d’hormones thyroïdiennes peut diminuer, or elles sont importantes pour la production de kératine, la protéine qui forme les cheveux. La chevelure peut devenir plus sèche et cassante. Les chutes d'hormones liées à l'âge expliquent aussi pourquoi certaines femmes perdent des cheveux en vieillissant.