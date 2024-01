Pourquoi grossit-on du ventre quand on vieillit ?

L'ESSENTIEL La graisse abdominale augmente généralement avec l’âge.

Cela vient de différents facteurs, notamment le manque d’activité physique, l’alimentation, les changements hormonaux et le sommeil.

Le métabolisme joue aussi un rôle important car, en vieillissant, l’organisme brûle moins de calories.

Au fur et à mesure des années, la plupart d’entre nous ont tendance à prendre du ventre. Mais pourquoi la graisse s’accumule-t-elle à cet endroit ? Cela vient de plusieurs facteurs : la diminution de la force musculaire, le manque d’activité physique, une alimentation déséquilibrée, les changements hormonaux liés à l’âge, le métabolisme et le sommeil.

Prise de ventre quand on vieillit : plusieurs facteurs en cause

"Le ventre grossit par réduction des muscles de la paroi abdominale, explique le Dr Olivier Dupuy, chef du service d'endocrinologie et diabétologie de l'hôpital Paris Saint-Joseph, au Journal des Femmes. Plus on prend de l'âge, plus la masse et la force musculaire diminuent. C'est ce que l'on appelle la sarcopénie.”

À l’âge adulte, le rythme de vie - travail et gestion des enfants - limite bien souvent les opportunités de faire de l’activité physique. Pourtant, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux adultes de 18 à 64 ans de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine.

"Le manque d'activité physique, conjuguée à une augmentation de l'apport calorique, favorise l'augmentation de la graisse viscérale", indique le Dr Olivier Dupuy. De plus, si vous consommez des aliments très sucrés, riches en graisses saturées et/ou ultra-transformés, vous avez plus de risque de développer de la graisse abdominale.

Autre facteur pouvant expliquer la graisse abdominale : les changements hormonaux. C’est surtout le cas chez les femmes, qui peuvent avoir des déséquilibres à certains moments de leur vie, notamment lors de la ménopause. Chez les hommes, la diminution de la testostérone favorise la graisse abdominale.

Bien dormir pour éviter de prendre du ventre quand on vieillit

Le métabolisme joue aussi un rôle important. Avec l’âge, l’organisme brûle moins de calories… Cela vient notamment des muscles car les jeunes ont davantage de muscles. Et plus le corps est musclé, plus il dépense de calories au repos.

Enfin, dernier facteur explicatif : le sommeil. Selon une étude publiée dans la revue Journal of the American College of Cardiology, les personnes qui ne dorment pas suffisamment ont tendance à manger plus et à stocker cette mauvaise graisse au niveau abdominal et ce… même chez les personnes jeunes, en bonne santé et minces !

Ainsi, pour rester svelte, il est important de pratiquer une activité physique régulière, de manger équilibré et de bien dormir!