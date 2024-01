Les symptômes du TDAH réduits après une expérience de retraite à l'ayahuasca

L'ESSENTIEL L'ayahuasca est un breuvage psychoactif traditionnel d'Amérique du Sud, utilisé à la fois dans les cérémonies spirituelles et à des fins médicinales.

Les symptômes d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité sont caractéristiques du trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH).

Des chercheurs ont constaté qu'une retraite à l'ayahuasca avait fait diminuer ces symptômes chez 49 individus.

Une étude pilote portant sur un petit groupe d'adultes ayant participé à une retraite d'ayahuasca a révélé des réductions significatives des niveaux d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité après leur séjour.

L'ayahuasca est un breuvage psychoactif traditionnel d'Amérique du Sud, utilisé à la fois dans les cérémonies spirituelles et à des fins médicinales. Elle est fabriquée à partir de la liane Banisteriopsis caapi et des feuilles de l'arbuste Psychotria viridis, qui forment ensemble un mélange puissant contenant le composé hallucinogène DMT (N,N-Diméthyltryptamine).

Dans leur nouvelle étude, WaiFung Tsang d'Onaya Science et ses collègues ont cherché à étudier la relation potentielle entre l'utilisation de l'ayahuasca dans un cadre chamanique traditionnel et la réduction des symptômes d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité, caractéristiques du trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH).

Symptômes du TDAH et ayahuasca : le déroulement de l'étude

L'étude a été menée à la Fondation Ayahuasca d'Iquitos, au Pérou, un centre de retraite et de recherche sur l'ayahuasca situé dans la forêt amazonienne.

Avant de participer à la retraite, les participants ont rempli un questionnaire en ligne portant sur leurs antécédents psychiatriques et médicaux. Les participants acceptés dans la cohorte ont reçu l'instruction de s'abstenir de consommer des substances illicites et des médicaments, puis de suivre des restrictions alimentaires (excluant la viande rouge, le sel, le sucre et les graisses) pendant les deux semaines précédant leur arrivée. La durée des retraites variait de 8 jours à 4 semaines, les participants décidant du nombre de cérémonies auxquelles ils allaient assister.

L'étude a finalement porté sur 49 individus adultes. 28 d'entre eux sont restés 8 jours, et 21 sont restés entre 2 et 4 semaines. Les participants à la retraite de 8 jours ont assisté à 4 ou 5 cérémonies, tandis que les séjours plus longs ont comporté jusqu'à 11 cérémonies. 4 participants ont déclaré avoir reçu un diagnostic de TDAH.

L'ayahuasca a réduit les symptômes du TDAH

Les résultats pour l'ensemble des membres du groupe ont montré une réduction des symptômes du TDAH. Après la dernière cérémonie, leurs niveaux d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité étaient plus faibles.

"Bien que des réductions significatives aient été constatées chez les hommes et les femmes à la suite des cérémonies, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la causalité de cet état de fait, ses mécanismes et ses effets à long terme", concluent les chercheurs.