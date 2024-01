Un homme survit à «un tir de clou» dans l'œil et dans le cerveau

L'ESSENTIEL Un homme s'est planté un clou dans l'oeil et le cerveau alors qu'il travaillait sur un chantier de construction.

Il a miraculeusement survécu, et n'est resté que cinq jours à l'hôpital après son opération.

Il n'a eu aucune séquelle neurologique, mais a tout de même perdu son oeil.

Il y en a qui sont plus résistants que d’autres. Selon une nouvelle étude de cas, un homme a survécu à un tir de clou dans l'œil et dans le cerveau.

Le rapport, rédigé par l'équipe médicale du patient à l'hôpital Sultanah Bahiyah en Malaisie, décrit comment le trentenaire travaillait sur un chantier de construction et utilisait un pistolet à clous pneumatique sans porter de lunettes de protection. Le pistolet s'est enrayé, et lorsque l'homme a vérifié que le canon ne présentait pas de dysfonctionnement, il s'est accidentellement déchargé dans son œil gauche.

Seulement cinq jours d'hospitalisation pour un clou dans l'oeil et le cerveau

À son arrivée à l'hôpital, l'homme a été décrit comme étant "coopératif et parfaitement orienté" malgré ses blessures importantes. L'œil gauche de l'homme était très endommagé et saignait abondamment, et il avait perdu la vue de ce côté. Cependant, il est rapidement apparu que les problèmes allaient bien au-delà de l'œil.

Une radiographie du crâne de l'homme a montré que le clou avait pénétré dans le lobe frontal de son cerveau, fracturant son orbite au passage, et que l'hémorragie s'étendait aux régions cérébrales voisines.



Le patient a subi une intervention chirurgicale en urgence pour retirer le clou, au cours de laquelle les chirurgiens ont pu confirmer que les artères principales et les nerfs olfactifs n'avaient heureusement pas été endommagés. Ils ont également pu réparer en partie les dommages causés à l'œil, après quoi le patient a passé un petit temps en soins intensifs.



"Il s'est bien rétabli pendant la période postopératoire, sans déficit neurologique", écrit l'équipe de médecin, qui précise qu'il est sorti de l'hôpital après seulement cinq jours d'hospitalisation. La vision de l'homme n'était malheureusement pas revenue lors de sa dernière évaluation.

Un clou dans l'oeil et le cerveau : une blessure souvent mortelle

Ces types de blessures, appelées lésions intracrâniennes transorbitaires pénétrantes (TOPI), sont heureusement rares, mais leur taux de mortalité est élevé. En ce qui concerne les accidents du travail en général, le Bureau américain des statistiques du travail a indiqué que 18.510 salariés avaient subi des lésions oculaires au cours de la seule année 2020, dont un peu plus d'un tiers étaient causées par des objets ou des équipements étrangers.

Les auteurs du rapport concluent que ce cas doit rappeler l'importance des procédures de sécurité sur le lieu de travail, en soulignant la nécessité pour les employeurs de fournir un équipement adéquat pour prévenir les blessures.