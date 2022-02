Une femme s’enfonce un clou dans la tête pour avoir un garçon

Il y a des pays où la pression est tellement forte pour avoir un garçon que les femmes se mettent en danger. C’est ce qui vient de se passer au Pakistan, où une jeune mère s’est enfoncé un clou dans la tête sur les conseils d’un guérisseur, afin d’être sûre d’accoucher d’un bébé de sexe masculin. Dans le cas contraire, son mari l’avait menacée de divorcer (le couple est déjà parent de trois petites filles, NDLR).

La Pakistanaise s’est présentée aux urgences avec une importante hémorragie externe mais parfaitement consciente. "Elle m’a dit qu'une femme de sa localité avait fait la même chose et avait donné naissance à un garçon alors que l'échographie avait montré que son futur enfant était une fille", a déclaré le Dr Haider Suleman, le neurochirurgien qui l’a prise en charge à l'hôpital Lady Reading, de Peshawar.

Comme le montre les radios de la malheureuse devenues virales sur Internet, la jeune femme, enceinte de trois mois, s’est enfoncé elle-même le clou dans la tête sur une profondeur de 5 centimètres*. Ses cris de douleurs ont alerté sa famille, qui l’a emmenée à l’hôpital.

Led by her desire for a baby boy, a pregnant woman in #Peshawar hammered a nail into her head on the advice of a supposed faith healer, a move that has left doctors stunned and police searching for the victim and culprit. @TFT_

