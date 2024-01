Les 6 meilleurs légumes surgelés pour perdre du poids

Travail, activités sportives, enfants… Avec le rythme de vie, pas toujours évident d’avoir des légumes frais à la maison. Pourtant, si vous voulez perdre du poids, ou simplement rester en bonne santé, il faut en consommer… La solution ? Les légumes surgelés, qui seraient aussi très efficaces.

Dans cet article, des diététiciens-nutritionnistes dressent une liste des six meilleurs légumes surgelés pour maigrir :

Le brocoli , source de fibres, de vitamines (A, C et K), de minéraux (calcium, potassium et fer) et d'antioxydants.

Les courges musquées, riches en nutriments, tels que le bêta-carotène, les fibres, la vitamine C et le potassium. Surgelés, ces courges ont souvent l’avantage d’être préparées, ce qui fait gagner du temps !

Le chou-fleur, faible en calories et en glucides mais source de fibres et de vitamines C et K.

Les haricots verts , riches en fibres et en protéines.

Les épinards , faibles en calories mais sources de fibres, de vitamine C et B9, de fer et de protéines.