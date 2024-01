Le Paxlovid ne réduirait pas le risque de Covid long

L'ESSENTIEL Environ une personne sur 10 développe un Covid long.

On parle de Covid long lorsque les symptômes sont présents depuis au moins deux mois.

Une équipe de chercheurs a constaté que le Paxlovid ne réduisait pas le risque de développer un Covid long.

Une équipe de chercheurs de l'UC San Francisco a constaté que le Paxlovid ne réduisait pas le risque de développer un Covid long chez les personnes vaccinées et non hospitalisées lors de leur première infection.



Le traitement par Paxlovid de l'infection aiguë à Covid-19 s'est avéré efficace pour les personnes non vaccinées à haut risque. Mais l'effet du traitement sur le risque de Covid à long terme est moins clair.

Paxlovid et Covid long : deux groupes aux évolutions similaires

Pour pallier ces lacunes informatives, l'équipe de recherche a sélectionné un groupe de personnes vaccinées dans le cadre de l'étude UCSF COVID-19 Citizen Science. Toutes avaient signalé leur premier test positif pour le Covid-19 entre mars et août 2022 et aucune n'avaient été hospitalisées.



Certains de ces participants ont déclaré avoir pris un traitement oral à base de Paxlovid pendant la phase aiguë de leur infection, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. En décembre 2022, ils ont été invités à répondre à une enquête de suivi comportant des questions sur la durée de l'infection, les symptômes et la durée pendant laquelle ils ont continué à être testés positifs.



Les chercheurs ont constaté que les deux groupes étaient similaires. Environ 16 % des personnes traitées par Paxlovid présentaient des symptômes de Covid long, contre 14 % des personnes non traitées par le médicament. Les symptômes les plus fréquemment rapportés étaient la fatigue, l'essoufflement, la confusion, les maux de tête et l'altération du goût et de l'odorat.

Paxlovid et Covid long : les limites de l’étude

"Nous avons été surpris de constater que le traitement par Paxlovid pendant l'infection aiguë n'est pas associé à un risque plus faible de Covid long, mais cette constatation est cohérente avec deux autres études rigoureusement menées", concluent les scientifiques.



Les auteurs notent pour finir que leur étude peut avoir été affectée par des limitations découlant de sa nature observationnelle.

Qu’est-ce que le Covid long ?

Environ une personne sur 10 développe des symptômes prolongés dus au Covid-19. "Certains sont présents dès la phase aiguë de l’infection et persistent ensuite pendant des semaines ou des mois. D’autres peuvent apparaître plus tard, alors que le patient s’imagine presque rétabli", précise l’Inserm.



Il peut s’agir d’une fatigue physique et intellectuelle parfois écrasante, de difficultés respiratoires, d’un essoufflement, de douleurs musculaires ou articulaires, de problèmes digestifs, de troubles du sommeil, de pertes de mémoire, de difficultés de concentration… "On parle de Covid long lorsque de tels symptômes sont présents depuis au moins deux mois (avec une intensité qui peut fluctuer selon les jours) et ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic", écrit le centre de recherche.