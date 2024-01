Anorexie : les lève-tôt sont plus sujets à ce trouble alimentaire

L'ESSENTIEL Il existe un lien bidirectionnel entre les gènes associés à l'anorexie mentale et ceux associés au chronotype matinal.

Ainsi, les lève-tôt sont plus susceptibles de souffrir d'anorexie mentale et le fait d’être atteint de ce trouble du comportement alimentaire pourrait conduire à se réveiller tôt.

De plus, le score de risque génétique pour l'anorexie mentale était associé à un risque d'insomnie plus élevé.

De précédentes recherches ont suggéré qu’il existait une association entre les troubles du comportement alimentaire et l'horloge circadienne, qui contrôle un large éventail de fonctions biologiques, telles que le sommeil, et affecte presque tous les organes du corps. "Cependant, le lien de causalité et l'étendue de la confusion par les comorbidités psychosociales dans ces associations sont inconnues", ont indiqué des scientifiques américains, britanniques et uruguayens. C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude parue dans la revue JAMA Network Open.

Les personnes qui se lèvent tôt sont plus enclines à être atteintes d'anorexie mentale

Pour les besoins des travaux, les chercheurs ont évalué les gènes associés à l'anorexie mentale, à l'horloge circadienne et à plusieurs caractéristiques du sommeil, dont l'insomnie. Dans le détail, ils ont utilisé les données de la Mass General Brigham Biobank portant sur 16.992 patientes souffrant d’anorexie mentale et 55.525 femmes en bonne santé. L’équipe a ensuite eu recours à une méthode statistique, appelée "randomisation mendélienne", pour voir comment les gènes associés à un certain trait affectent d'autres caractéristiques. Par exemple, l’analyse des habitudes de sommeil des personnes présentant des différences génétiques qui les rendent plus susceptibles de souffrir d'anorexie mentale fournit des preuves du lien entre l'anorexie mentale et le sommeil.

Les auteurs ont trouvé une association bidirectionnelle entre les gènes associés à l'anorexie mentale et les gènes associés au chronotype matinal, soit la propension à se réveiller tôt et se coucher tôt. En clair, les résultats suggèrent que les lève-tôt sont plus susceptibles de souffrir d'anorexie mentale et que le fait d’être atteint d'anorexie mentale pourrait conduire à se réveiller tôt. D’après les résultats, un lien entre l'anorexie mentale et l'insomnie a aussi été observé. En effet, les scientifiques ont constaté que le score de risque génétique pour l'anorexie mentale était associé à un risque d'insomnie plus élevé.

Anorexie : vers "des thérapies basées sur le rythme circadien" ?

"Notre étude montre que l'anorexie mentale est un trouble du matin, contrairement à la plupart des autres maladies psychiatriques, telles que la dépression, l'hyperphagie boulimique et la schizophrénie, qui ont tendance à se manifester le soir. Elle confirme également l'association entre l'anorexie mentale et l'insomnie", a déclaré Hassan S Dashti, auteur des recherches, dans un communiqué. "Les implications cliniques de nos nouvelles découvertes ne sont pas claires à l'heure actuelle. Cependant, nos résultats pourraient orienter les futures recherches sur des thérapies basées sur le rythme circadien pour la prévention et le traitement de l'anorexie mentale", a conclu Hannah Wilcox, auteure principale de l'étude.