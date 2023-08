Anorexie : la thérapie par flottaison serait efficace

L'ESSENTIEL La thérapie par flottaison consiste à s’introduire dans un caisson hermétique et à se laisser porter par une eau tiède et salée.

Le fait d’être totalement coupé de ses sens, deux fois par semaine, a permis d’améliorer l’image corporelle des femmes touchées par l’anorexie mentale.

Ce traitement a aussi entraîné une réduction de l’anxiété chez les patientes.

Se laisser porter par une eau tiède et chargée en sel d'Epsom dans un caisson hermétique, c’est le principe de la thérapie par flottaison. Elle permet d’être isolé du bruit, de la lumière et de l’humidité et ainsi d’être totalement coupé de ses sens, ce qui favorise la détente profonde. Cet état de relaxation aiderait à réduire le stress, la fatigue, les troubles du sommeil et améliorer les capacités de concentration et de mémorisation. Récemment, des chercheurs de l’Oxley College of Health Sciences de l’université de Tulsa (États-Unis) ont constaté que cette thérapie faisait ses preuves chez les personnes atteintes d’anorexie mentale, "un trouble psychiatrique avec l'un des taux de mortalité les plus élevés."

Thérapie par flottaison : huit séances d’une heure pendant quatre semaines

Pour parvenir à cette découverte, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue EClinicalMedicine. Dans le cadre des travaux, 68 filles et femmes hospitalisées à cause d’une anorexie mentale ont été recrutées. Certaines participantes ont bénéficié de huit séances de thérapie par flottaison, qui ont duré 60 minutes, pendant quatre semaines. Les autres volontaires ont suivi des traitements standards durant la même durée. "Le critère de jugement principal était le changement de l'insatisfaction corporelle avant et après la thérapie. Le second critère était le changement de l'anxiété", a précisé l’équipe.

Une amélioration de l'anxiété et de l’image corporelle grâce à la thérapie par flottaison

D’après les résultats, les patientes hospitalisées pour anorexie mentale et ayant bénéficié de la thérapie par flottaison ont signalé des réductions immédiates et répétées de l'insatisfaction de l'image corporelle et une amélioration de l'anxiété par rapport à un groupe témoin de personnes admises à l’hôpital pour anorexie mentale, dont les symptômes sont restés inchangés. En outre, les améliorations de l’image corporelle chez les femmes ayant fait la thérapie par flottaison ont persisté après le traitement et ont duré jusqu’à six mois. "Il n’y a eu aucun événement indésirable lié à l’intervention au cours de l’étude", peut-on lire dans les recherches.

Anorexie : "de nouvelles formes de traitement des troubles du comportement alimentaire"

"Ces résultats ouvrent également la voie à de nouvelles formes de traitement des troubles du comportement alimentaire qui, en conjonction avec les traitements traditionnels, pourraient aider à atténuer les caractéristiques de l’anorexie mentale qui sont plus difficiles à traiter, comme l'image corporelle. (…) Les réductions importantes de l'anxiété induites par la thérapie chez ces patients suggèrent que cet outil présente une puissante opportunité de traiter les troubles anxieux par des moyens non pharmacologiques dans l'anorexie mentale. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner les effets anxiolytiques de la thérapie par flottaison dans d’autres troubles", ont déclaré Emily Choquette, psychologue clinicienne, et Sahib Khalsa, directeur des opérations cliniques au Laureate Institute for Brain Research (LIBR) à Tulsa, qui ont participé à cette étude.